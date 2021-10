TSG-Profi 'Bassinhoo' gewinnt das Finale der kicker eSport Grind Week

465 Spieler traten an fünf Tagen in fünf verschiedenen Cups gegeneinander an. Zwar setzte sich am Ende mit 'Bassinhoo' ein Profi durch, doch wie im DFB-Pokal schaffte es der ein oder andere Underdog auf sich aufmerksam zu machen und für eine Überraschung zu sorgen.

Unter 465 Teilnehmern stand am Ende ein großer Gewinner fest: Jan-Luca 'Bassinhoo' Baß. kicker eSport/TSG Hoffenheim