TSG Mainz-Bretzenheim entscheidet auch zweites Spiel der Aufstiegsrunde für sich

Am zweiten Spieltag der Aufstiegsrunde in die zweite Handball-Bundesliga der Frauen trafen mit der TSG 1846 Mainz-Bretzenheim und dem Rostocker HC die zwei Mannschaften aufeinander, die bereits das Auftaktspiel für sich entscheiden konnten. Dabei konnten sich die Gastgeberinnen mit 26:19 (15:9) gegen den Meister der Staffel Nord-Ost durchsetzen.

Ohne Nicole Rotfuß und Liza Johannisson, welche beide aus beruflichen Gründen fehlten, trat der Rostocker HC die Auswärtsfahrt nach Mainz an. So standen Trainer Dominic Buttig leidiglich zehn Feldspielerinnen und drei Torhüterinnen zur Verfügung. Trotzdem wollten die Rostockerinnen vor den 530 Zuschauern an die gute Partie in der Vorwoche anknüpfen.

Das gelang in der Anfangsphase jedoch überhaupt nicht: "Wir sind völlig kopflos in die Partie reingegangen. Irgendwie hatte jede eine Idee und riss sich so aus dem System raus", bemängelte Buttig den Auftakt in die Partie. Den Mainzerinnen gelang ein deutlich besserer Start, bereits nach vier Minuten führten sie mit 4:0 und Rostocks Trainer griff zur ersten Auszeit.

Die mahnenden Worte zeigten allerdings zunächst wenig Wirkung, die TSG baute den Vorsprung gar auf 0:6 aus, ehe Nele Reimer das 1:6 (7.) aus RHC-Sicht erzielte. Zwar konnten sich die Rostockerinnen bis zur 15. Minute auf drei Tore herankämpfen (6:9), bis zur Halbzeitpause setzte sich die TSG dann jedoch wieder auf sechs Tore ab und ging mit einer 9:15-Führung in die Kabine.

Auch im zweiten Durchgang änderte sich an diesem Bild nicht viel, "teilweise eklatante Abschlussschwäche" verhinderte an diesem Tag, dass der RHC noch einmal entscheidend herankommen konnte. So stand am Ende ein verdienter 26:19-Erfolg für die Gastgeberinnen, die damit auch ihr zweites Heimspiel gewinnen konnten, an der Anzeigetafel.

"Mainz hat heute verdient gewonnen, auch wenn der Erfolg von der Höhe her aus meiner Sicht etwas zu deutlich ausgefallen ist. Von der kämpferischen Leistung her haben wir es im zweiten Durchgang deutlich besser gemacht, auch mit der Abwehrleistung bin ich zufrieden. Lediglich 49 Abschlüsse, davon 20 Fehlwürfe sind jedoch gegen einen solchen Gegner einfach zu wenig", bilanziert Dominic Buttig das Spiel.

Zwei Heimspiele vor der Brust

Nach den zwei Auswärtspartien steht der Rostocker HC nun mit 2:2 Punkten da und hat mit zwei bevorstehenden Heimspielen weiterhin alles selbst in der Hand, den Aufstieg in die zweite Bundesliga zu schaffen. Zum Auftakt empfängt das Team am kommenden Freitag im Landesderby den SV Grün-Weiß Schwerin. Die Schwerinerinnen haben ihre erste Partie am Samstag bei der SG Schozach-Bottwartal durch ein Siebenmeter-Tor in der 60. Spielminute mit 21:22 verloren.

TSG 1846 Mainz-Bretzenheim - Rostocker HC 26:19 (15:9)

TSG 1846 Mainz-Bretzenheim: Hahn, Kryeziu; Bach, (5), vom Hagen (4/1), Werle (4), Schneiders (3), Labitzke (3), Quetsch (2), Hoelzer (2), S. Korth, Mack, Thierfelder, Bolte, L. Korth, Vogt

Rostocker HC: Clasen, Peters, Zidorn; Reimer (8/3), Halawczak (5), Pieth (4), Drewnik (2), Bladt, Punzius, Gruetzner, Köppen, Siemko, Kokot

Zuschauer: 530

Schiedsrichter: Daniel Halbach / Sebastian Halbach

Strafminuten: - / 6