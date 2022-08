TSG ist Breitenreiter noch ein Rätsel

Hoffenheims erster Bundesligasieg unter dem neuen Cheftrainer war ein ungewöhnlicher, über den sich André Breitenreiter noch den Kopf zerbricht.

Ist das da wirklich meine Mannschaft? André Breitenreiter verfolgte zunächst ungläubig das Geschehen im ersten Heimspiel unter seiner Leitung in der Pre-Zero-Arena in Sinsheim. Kein frühzeitiges Attackieren des Gegners, Zurückweichen statt Vorwärtsverteidigung, Begleitschutz statt Aggressivität. Die bittere Konsequenz: Ehe die Hoffenheimer wach wurden, hatten der VfL Bochum schon zweimal zugeschlagen und führte 2:0. "Nach 20 Minuten habe ich nicht daran geglaubt, dass das etwas mit einem Sieg wird", gestand der 48-Jährige hinterher, "wir waren zu passiv, so wollen wir nicht auftreten. Warum das so war, müssen wir besprechen, erst ab der 20. Minute haben wir dann ein ganz anderes Gesicht gezeigt."

Warum aber erst dann? "Das war alles andere als das, was wir trainiert haben, deshalb war ich schon sehr verwundert. Ich mache mir Gedanken, woran das liegt, weil sich die Jungs die ganze Zeit extrem ehrgeizig, bissig und zweikampfstark präsentieren, aber das in den ersten 20 Minuten alles komplett gefehlt hat", rätselt Breitenreiter. Da wird er in den nächsten Tagen und Wochen einiges aufarbeiten müssen, um nicht wiederholt in dieses Fahrwasser zu geraten. Schon in der Vorsaison hatte die TSG 22 ihrer insgesamt 46 Punkte erst nach Rückständen geholt, das bedeutete Ligaspitze. Allerdings bleibt der Makel der oft unnötigen und unerklärlichen Startschwierigkeiten in den einzelnen Partien.

Wie Hoffenheim Hofmann bei den Standards aus dem Spiel nahm

Dagegen haben andere einstudierte Abläufe schon ganz hervorragend geklappt. Etwa das Verhalten bei Offensiv-Standards. Erst köpfte Neuzugang Ozan Kabak einen Geiger-Eckball zum 2:2 ins lange Eck, und kurz vor Schluss bugsierte Munas Dabbur nach einer zunächst kurz ausgeführten Ecke und einer gefühlvollen Flanke von Sebastian Rudy den Ball zum 3:2-Siegtreffer ins Netz. Das alles hatte freilich einen Hintergrund, besser formuliert, eine Vorgeschichte. Denn Hoffenheim nahm gezielt Bochums besten Kopfballspieler aus dem Spiel und machte den Weg frei für die eigenen Spezialisten.

"Wir haben Philipp Hofmann bei den Standards geblockt, weil wir wussten, dass er eigentlich jeden Ball rausköpft", verriet Breitenreiter hinterher, "das war eine einstudierte Variante, die tatsächlich zweimal geklappt hat." Beim ersten Mal stellte sich Stanley Nsoki dem Bochumer Hünen in den Weg, beim zweiten Mal band ihn der für Nsoki zur Pause eingewechselte Kevin Akpoguma. Bahn frei erst für Kabak und später für Dabbur.