TSG ist bei Dabbur & Co. unter Zugzwang

Was haben Munas Dabbur, Robert Skov und Jacob Bruun Larsen gemeinsam? Neben hohen Ablösen, die die TSG Hoffenheim einst für sie bezahlte, enden ihre Arbeitspapiere jeweils 2024. Das setzt die Kraichgauer unter Zugzwang.

Zwar sind alle drei Verpflichtungen im Kontext einer Phase geschehen, in der die TSG zurecht auf die Teilnahme am europäischen Wettbewerb hoffen durfte. Insofern nachvollziehbar, dass das Management unter Direktor Profifußball Alexander Rosen damals ordentlich Geld in die Hand nahm, um Munas Dabbur (für 12 Millionen Euro vom FC Sevilla) und Jacob Bruun Larsen (für 9 Mio. Euro von Borussia Dortmund) jeweils im Januar 2020 loszueisen sowie bereits im Sommertransferfenster zuvor Robert Skov (für 10 Mio. Euro vom FC Kopenhagen). Zumal Rosen vor der Saison 2019/20 mehr als 100 Mio. Euro erlöste mit Joelinton, Kerem Demirbay, Nico Schulz und Co.

Doch an der grundsätzlichen Ausrichtung der TSG, Profis weiterzuentwickeln und mit Plus zu verkaufen, hat sich eigentlich nichts verändert. Gerade Skov (beim Wechsel nach Hoffenheim 23) und Bruun Larsen (damals 21) wären qua ihres Alters Kandidaten gewesen, die perfekt in dieses Schema gepasst hätten. Angesichts ihrer im nächsten Jahr endenden Verträge, stagnierenden (Skov) oder fehlenden (Bruun Larsen) Leistungen müssen die Macher in Hoffenheim, um zumindest noch ein wenig Transfererlös zu generieren, dieses Duo in diesem Sommer aber für wohl eher überschaubares Geld an den Mann zu bringen.

Hoffenheim hofft auf Verlängerung mit Akpoguma

Gleiches gilt für Dabbur, der mit 31 Jahren bereits zu den älteren Semestern gehört und dessen Verpflichtung mit damals 27 Jahren eher nicht unter dem Titel "Weiterverkaufsplus" in der Kaderplanung gestanden haben dürfte. Dem Vernehmen nach soll der Israeli nach wie vor im engen Austausch mit Ex-Trainer Alfred Schreuder stehen, unter dessen TSG-Amtszeit auch Skov und Bruun Larsen anheuerten. Dass Schreuder jüngst beim Al-Ain FC in den traditionell finanzstarken Emiraten unterschrieb, könnte für die Hoffenheimer noch zum Glücksfall werden. Skov scheint angesichts der Rückkehr Angelinos zu RB Leipzig noch am ehesten Chancen auf einen Stammplatz zu haben aus dem 31-Millionen-Euro-Trio, wenngleich in Sachen Zukunft bei Angelino noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.

Anders sieht die Sache bei zwei weiteren Kraichgauern mit noch bis 2024 laufenden Verträgen aus. So hat sich der im Winter von Benfica Lissabon geholte John Anthony Brooks zur Stammkraft entwickelt, der 30-Jährige soll diesen Status auch 2023/24 erfüllen. Bei Kevin Akpoguma (28), ebenfalls gefragter Akteur unter Trainer Pellegrino Matarazzo, spricht sogar vieles für eine Verlängerung des Papiers.