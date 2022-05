TSG Hoffenheim kooperiert mit Mahrez-Klub

Nächste Partnerschaft der TSG Hoffenheim: Der Bundesligaachte kooperiert künftig mit AAS Sarcelles. Die Männermannschaft des Klubs aus der nördlichen Pariser Peripherie spielt lediglich auf dem Niveau Regional 2, das entspricht der 7. Liga. Was steckt hinter diesem Deal?

Ein prominentes Gesicht jedenfalls hat Sarcelles bereits hervorgebracht. Riyad Mahrez nämlich, der sich am Mittwochabend im Champions-League-Halbfinale mit Manchester City denkbar knapp Real Madrid geschlagen geben musste, lernte das Kicken bei AAS, ehe es ihn 2009 zum Quimper Kerfeunteun FC in die Bretagne zog.

Am Mittwoch gab die Akademie der Hoffenheimer via Instagram bekannt, Sarcelles künftig zu unterstützen "in der Weiterentwicklung junger Fußballer. Der Mehrspartenverein aus dem Großraum Paris leistet bereits hervorragende Arbeit in der Betreuung und Förderung von Jungen und Mädchen aus sozial schwachen Gebieten, diese soll nun mit Hilfe von Austauschen, (Trainer-)Fortbildungen und Freundschaftsspielen weiter ausgebaut und verbessert werden." Erst im März hatten die Kraichgauer das 16-jährige Talent Sekou Doucoure-Tandiang aus Sarcelles in die klubeigene U 19 geholt.

Doch was steckt hinter diesem Deal? Wie lässt sich Sarcelles integrieren in die Hoffenheimer Nachwuchsstrategie? Diese hatte sich in den vergangenen Jahren einerseits eher daran orientiert, die Besten aus der Region früh zu scouten und zu Profis zu formen. Wie etwa erfolgreich umgesetzt bei Dennis Geiger oder aktuell beim erst 16-jährigen Tom Bischof.

Andererseits lag der Fokus auch immer wieder auf Talenten aus Südamerika, begründet durch das enge Verhältnis mit der Berateragentur Rogon. Einige dieser Talente, etwa Roberto Firmino oder Joelinton, schafften im Kraichgau den Durchbruch und brachten Millionensummen ein. Andere wurden hin und her verliehen, ohne auch nur in die Nähe des Bundesligakaders zu kommen, wie etwa Bruno Nazario.

Viele junge Franzosen für den TSG-Nachwuchs

In viele dieser umstrittenen Geschäfte war die Transfair-Rechteverwertungsgesellschaft involviert, die mit dem TSG-Mäzen Dietmar Hopp in Verbindung stand. Ihr Nachfolge-Unternehmen, die Hobra, übernahm 2020 den brasilianischen Klub Barra FC, der offenkundig von Personen aus dem Rogon-Umfeld ins Leben gerufen wurde.

Der erst 2013 gegründete Verein agierte mutmaßlich als Umgehungsvehikel für die von der FIFA 2015 verbotene Third-Party-Ownership, die Kritiker als modernen Menschenhandel bezeichnen. Nach der Barra-Übernahme kaufte sich Hobra Mitte 2021 in den portugiesischen Zweitligisten Academico de Viseu ein, wo schnell Rogon-Talente leihweise unterkamen.

Parallel wechselten vergleichsweise viele, junge Franzosen, die bei der Ludwigshafener Agentur unter Vertrag stehen, in den TSG-Nachwuchs. Auf dem internationalen Talentemarkt gilt Frankreich seit Jahren als Hotspot: Viele Talente mit afrikanischem Migrationshintergrund sind oft körperlich reifer als die gleichaltrige Konkurrenz, der Fußball gilt gerade in den ökonomisch schwächeren Vororten von Paris als Aufstiegschance. Sarcelles ist eine solche Banlieu der französischen Hauptstadt.

Academico ist mittlerweile Zweitliga-Schlusslicht

Bei der TSG selbst sollen Hopps Auslandsengagements lange umstritten gewesen sein. Die Hobra selbst ließ im Sommer 2021 sogar noch ausrichten, dass es sich bei ihren Tätigkeiten um ein von Dietmar Hopp privat finanziertes Projekt handle, das in keinem direkten Zusammenhang mit seinem Engagement bei der TSG stehe.

Erst im Oktober 2021 machte man die im April vom kicker enthüllte Kooperation mit Barra im Rahmen der Hoffenheimer Mitgliederversammlung offiziell. Als künftiges Ziel des Bundesligisten gab Hopp damals aus: "Platz sechs oder besser."

Neben Barra und Viseu, die beide über die dem Milliardär zuzurechnende Gesellschaft Hobra laufen, und eben Sarcelles unterhalten die Kraichgauer auch Kooperationen mit dem FC Cincinnati (USA) sowie den Accra Hearts of Oaks (Ghana). Während der Barra FC erste sportliche Erfolge einfuhr, etwa den Aufstieg mit der U 17 und der Seniorenmannschaft, scheint das Projekt in Portugal unter keinem allzu guten Stern zu stehen. Academico ist mittlerweile Schlusslicht der 2. Liga.