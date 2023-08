TSG Hoffenheim gründet eAkademie - Auftakt mit zwei neuen Talenten

Die TSG Hoffenheim intensiviert ihr eSport-Engagement und gründet eine eAkademie. Zwei Talente sind für den Auftakt schon verpflichtet worden. Es soll aber nur der erste Schritt auf dem Weg zur "Nachwuchsleistungsgruppe" sein.

Auf dem realen Rasen ist die TSG Hoffenheim durchaus für erfolgreiche Nachwuchsförderung bekannt. Unter anderem Niklas Süle und Jonas Hofmann werden in der Vereinsmitteilung angeführt. Parallel zum Fußball sollen bald auch große Namen dem eSport-Nachwuchs der Kraichgauer entstammen. Dazu wird im September eine eAkademie ins Leben gerufen. Hoffenheim will in Zukunft bei der Kaderzusammenstellung auch auf den eigenen Unterbau setzen können.

"Die Talentförderung ist ein wichtiger Teil der DNA des gesamten Vereins. Im Rahmen unserer langfristigen Strategie bei TSG eSPORTS haben wir daher immer die Vision verfolgt, eine Nachwuchsleistungsgruppe aufzubauen", sagt eSport-Teammanager Gordon Lesser. "Der erste Schritt auf dem Weg dahin ist nun die Gründung der TSG eAkademie." Der Auftakt des Projekts wird mit zwei neuen Talenten bestritten, die über hauseigene Turniere gescoutet wurden.

Ein eAkademie-Spieler hat schon Pokalerfahrung

Luan Waldleitner und Lisandro Schenk werden die ersten Mitglieder der eAkademie. Beide hatten an der Endrunde zum TSG eChampion 2023 teilgenommen. Schenk war bis ins Viertelfinale gekommen, Waldleitner hatte gar den dritten Platz belegt. "Ich bin mir sicher, dass sich Luan und Lisandro voll reinhängen, grinden und ihre Chance nutzen werden", meint Lesser. Waldleitner war als 'Lubappe06' in der vergangenen Saison schon im DFB-ePokal für den 1. FC Ingolstadt angetreten.

"Ich bin sehr stolz, dass ich so einen Verein repräsentieren darf. Aber ich spüre auch ein wenig Druck, da ich gute Leistungen bringen will, um mich für den Profikader zu empfehlen", wird der Ex-Schanzer zitiert. Der neue Kollege Schenk berichtet von einem "unglaublichen Gefühl", die TSG virtuell vertreten zu dürfen. Er wolle "die Saison gemeinsam rocken".

Gerockt hatten die Hoffenheimer eSportler zuletzt nicht allzu sehr. 2022/23 wurden sowohl der Einzug ins Finale als auch die Teilnahme an den Play-offs der VBL Club Championship verpasst. Für das Grand Final des deutschen Einzelwettbewerbs konnte sich ebenfalls kein TSG-Spieler qualifizieren. Zuletzt war schon verkündet worden, dass der Bundesligist in der kommenden Spielzeit in EA SPORTS FC 24 eine (Pro-)Clubs-Mannschaft ins Rennen schicken wird.