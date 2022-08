TSG-Frauen feiern Premiere in der PreZero-Arena

Auch Hoffenheim möchte den Schwung der jüngsten EM in England mitnehmen und den Frauen eine größere Bühne gönnen.

Bislang trugen die Frauen der TSG ihre Bundesligaspiele im kleineren Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim aus. Dabei wird es überwiegend auch bleiben. Dennoch will der Klub auch die Chance nutzen und auf der EM-Welle surfen, die rund um die Europameisterschaft in England auch durch Deutschland schwappte. Deshalb dürfen auch die TSG-Frauen bald zum ersten Mal auch in der PreZero-Arena in Sinsheim sich einem größeren Publikum präsentieren, wenn am 24. September in der Liga der Branchenführer VfL Wolfsburg zu Gast ist, der als amtierender Meister und Pokalsieger anreist.

Sehr zu Freude übrigens auch des Männer-Cheftrainers. "Meine Tochter hat selber viele Jahre auf recht gutem Niveau gespielt, ich bin ein großer Freund des Frauenfußballs", verriet André Breitenreiter am Donnerstag, "der FC Zürich hat letztes Jahr auch in der Champions-League-Qualifikation gespielt, da habe ich sogar ein Spiel der TSG gesehen. Ich bin regelmäßig dabei und kenne mich da auch ganz gut aus. Deswegen finde ich das super, dass dieses Spiel im großen Stadion stattfindet, um die Euphorie nach der EM mitzunehmen und den Frauen den nächsten Schritt zu ermöglichen, noch professioneller zu denken und noch mehr Fans in die Stadien zu locken, weil sie attraktiven und technisch guten Fußball spielen. Meine Unterstützung haben sie jederzeit."

Auch die Verantwortlichen in Hoffenheim erhoffen sich einen neuen Impuls von diesem Spiel. "Es ist ein neues, außergewöhnliches Ambiente, das unser Team und dieses Spitzenspiel gegen den Meister und Pokalsieger verdient haben", sagt TSG-Vorsitzender Kristian Baumgärtner, "ich bin davon überzeugt, dass auch die Fans diese Uraufführung genießen und zu einem großen Erfolg werden lassen." Und TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp findet: "Unsere Fußballerinnen haben in den vergangenen Jahren eine enorme Entwicklung genommen und sind zu einem Spitzenteam mit internationalen Ansprüchen geworden. Dass sie den klaren Titelfavoriten nun auch in unserer Arena empfangen, ist nur folgerichtig."

Nachdem aktuell auch die Männer sich bei den Fans wieder Kredit zurückerspielen wollen, um die Arena wieder besser zu füllen, dürfen nun auch die Frauen im September mal auf der großen Bühne auf sich aufmerksam machen. "Nicht zuletzt die Europameisterschaft hat gezeigt, welche Massen unsere Fußballerinnen anziehen und begeistern können. Diese internationale Vorlage wollen wir nutzen, um im Doppelpass mit unseren Fans und Partnern für frischen Wind auch in der Region zu sorgen. Die PreZero-Arena bietet die passende Bühne dafür", sagt Denni Strich, der in der Geschäftsführung auch für die TSG-Fußballerinnen verantwortlich zeichnet.

Michael Pfeifer