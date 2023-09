TSG-Finanzen: Heißt die Lösung Jens Lehmann?

Im Mai trennten sich die TSG Hoffenheim und Finanzgeschäftsführer Frank Briel. Nun soll es nach kicker-Informationen Gedankenspiele über eine externe Lösung geben.

Auf einem Spielerbogen der TSG Hoffenheim ließ sich der im Fußball durchaus geläufige Name Jens Lehmann bis dato noch nicht finden. In den Jahresabschlüssen der Fußballspielbetriebs-GmbH des Bundesliga-Fünften hingegen sehr wohl. Konkret: Unter der Bilanz. Denn diese testiert seit Jahren schon ein gewisser Jens Lehmann. Ein Wirtschaftsprüfer wohlgemerkt, der seine Kanzlei in Heddesheim hat, nicht der ehemalige deutsche Nationaltorhüter.

Ebendiese Kanzlei soll nun eine mögliche Lösung darstellen in der Frage, wie die Kraichgauer das Vakuum in Sachen Finanzexpertise füllen nach der Trennung von dem langjährigen Finanz-Geschäftsführer Frank Briel im Mai. Im August hieß es klubseitig, dass sich die drei amtierenden Geschäftsführer um das Finanzressort kümmern. Doch auf tiefergehende Erfahrung in diesem Sektor können weder Denni Strich (zuständig für Marketing und Kommunikation), Prof. Jan Mayer (Innovation, Wissenschaft, Internationalisierung, Unternehmensentwicklung) noch Alexander Rosen (Sport) verweisen. Die Personalplanung, so hieß es damals folgerichtig, sei auch noch nicht abgeschlossen.

Nach kicker-Informationen soll es nun die Idee geben, Lehmann respektive dessen Kanzlei stärker einzubinden. Auf Nachfrage bei der TSG erklärt ein Sprecher, es gebe keinen neuen Sachstand. Sinn ergeben würde dieser Schritt in jedem Fall - unabhängig von der Frage, ob dies per externem Mandat oder in einer internen Direktorenrolle geschieht. Denn als langjähriger Prüfer kennt die Kanzlei die Finanzen des Emporkömmlings natürlich bestens.

Für die Saison 2021/22 hatten die Hoffenheimer im November 2022 ein hohes Minus von 42 Millionen Euro ausgewiesen. Das Eigenkapital mitsamt der stillen Einlage von Hauptgesellschafter Dietmar Hopp ist im Zuge der Corona-Pandemie von 275 (Stichtag: 30. Juni 2020) auf 202 Millionen Euro (Stichtag: 30. Juni 2022) abgeschmolzen, was freilich immer noch einen Topwert in der Liga darstellt. Über die abgeschlossene Spielzeit 2022/23 gibt es noch keine offiziellen Zahlen.

Für die Saison 2023/24 hatte der ausgeschiedene Briel Ende 2022 eine Rückkehr zu einem ausgeglichenen Ergebnis angekündigt. Ob dies so kommt, wird angesichts kostspieliger Einkäufe in der zurückliegenden Transferperiode mit Spannung zu beobachten sein.