TSG feiert "geilen, ekligen Sieg"

Knapp, aber verdient setzte sich die TSG Hoffenheim am Sonntagabend in Köln durch und ließ damit die Hoffnungen auf die Königsklasse wieder aufleben. Coach Sebastian Hoeneß fand nur einen Kritikpunkt - und sprach Pechvogel Ihlas Bebou Mut zu.

Lange hatte es gedauert, bis Stefan Posch nach einer Stunde eine Flanke von David Raum zum einzigen Treffer des Abends ins Tor köpfte. Vor allem waren nicht nur viele Minuten, sondern auch zahlreiche - teils hochkarätige - Torchancen ungenutzt vergangen. Besonders Ihlas Bebou, den Hoeneß nach 55 Minuten durch Georginio Rutter auswechselte, avancierte zum Pechvogel des intensiven Spiels, indem er fünf Großchancen vergab (14., 20., 25., 37., 46.).

"Ihlas steckt das weg"

"Ihlas hat schon viele Tore für uns gemacht", sprach Torschütze Posch dem glücklosen Angreifer nach dem Spiel Mut zu. Auch Hoeneß merkte am DAZN-Mikrofon an: "So eine Anzahl an Großchancen zu haben, bedeutet ja, dass ich mich gut bewege. Natürlich muss er gerade im Kopfballspiel ein bisschen zulegen". Aber der Coach ist sich sicher: "Ihlas steckt das weg, der wird eine gute Trainingswoche hinlegen."

Überhaupt zog Hoeneß ein durchweg positives Fazit. Die Chancenverwertung sei das einzige Verbesserungswürdige. "Wir waren einfach nicht kaltschnäuzig genug. Wir hätten es uns einfach machen können, indem wir früher das 2:0 machen. Und wenn du das nicht machst gegen Köln, das auch in der Lage ist, bis zum Schluss zu marschieren und das Spiel zu drehen, dann musst du auch mal das Quäntchen Glück haben, um so ein Spiel zu gewinnen."

In der Schlussviertelstunde machte der FC ordentlich Druck auf den Ausgleich, doch die TSG verteidigte konzentriert und hielt die Null. "Wenn du oben mitspielen willst", erklärte Linksverteidiger und Vorlagengeber David Raum, "musst du solche Spiele einfach gewinnen, musst du auch das 1:0 so verteidigen. Das sind diese geilen, ekligen Siege, über die man sich sehr freut."

Hoffenheim neuer Vierter

Freuen können sich die Kraichgauer auch über die damit einhergehende neue Tabellenposition: Durch den vierten Sieg in Folge ließ man Freiburg und Leipzig hinter sich und eroberte den vierten Rang, der Hoffenheim für die Champions League qualifizieren würde. Träumen will die TSG noch nicht, Hoeneß sprach aber von "Big Points" - wären die Kölner schließlich bis auf einen Punkt herangerückt, wenn der Sieg in der Domstadt geblieben wäre.

Auch Posch erinnerte angesprochen auf mögliche Königsklasse-Hoffnungen: "Es ist ein Marathon. Es sind noch einige Spiele zu spielen". Sollte Hoffenheim nächsten Samstag (15.30 Uhr) etwas Zählbares mitnehmen, wären es vermutlich wieder "Big Points" - das Team von Hoeneß empfängt nämlich Rekordmeister Bayern München.