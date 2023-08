TSG-Coach Wagner: "Das hätte ich mir über 90 Minuten gewünscht"

Die U 23 der TSG Hoffenheim ist mit einer Punkteteilung in die neue Saison gestartet. Beim 1:1 gegen den FC-Astoria Walldorf sah Chefcoach Wagner vor allem eine starke zweite Hälfte seiner Mannschaft. Potenzial nach oben sieht der Übungsleiter allemal.

Walldorf. Zur Pressekonferenz konnten beide Trainer kurzweilig und unterhaltsam ihre Eindrücke des Saisonauftakts wiedergeben. Kurz zuvor beendete der Unparteiische das 1:1 zwischen dem FC-Astoria Walldorf und der TSG Hoffenheim II, das nach zwei unterschiedlichen Halbzeiten, in denen jeweils ein Team ein optisches Übergewicht hatte, als gerecht einzustufen ist.

Vor dem Warmmachen posierten die Walldorfer um einem ihrer Mitspieler Genesungswünsche zu schicken. Maik Goß hat sich im Training das hintere Kreuzband gerissen und fällt sechs bis acht Monate aus. Für den stets lauffreudigen Rechtsverteidiger stand Neuzugang Lennart Grimmer in der Startformation.

TSG zaghaft, Walldorf kaltschnäuzig

Bei Sonnenschein und angenehmen 25 Grad, pünktlich zum Ligastart feierte der Sommer sein Comeback, legten beide Teams ein hohes Tempo an den Tag, ohne aber zu vielen Torabschlüssen zu kommen. "Es ist schwierig etwas herauszuspielen, wenn man zu wenig dafür investiert", sagte TSG-Trainer Vincent Wagner zu den ersten 45 Minuten, in denen er mit seinen Schützlingen nicht zufrieden gewesen ist.

Auf der Gegenseite nutzten die Gastgeber eine Ecke, um in Führung zu gehen. Maximilian Waack bediente Roman Hauk, der in der Luft aus dem Gleichgewicht gebracht wurde und dennoch sehenswert per Kopf in den linken oberen Winkel traf (29.). "Die Ecke kam perfekt rein und ich hatte den richtigen Weg zum Ball", beschrieb Hauk seinen Treffer.

Während die erste Hälfte ein Übergewicht beim FCA erkennen ließ, wusste die TSG nach der Pause zu überzeugen. "Die Jungs wollten es in der zweiten Halbzeit mehr, das hätte ich mir aber über 90 Minuten gewünscht", sagte Wagner. Der TSG-Coach wusste im Vorfeld, dass ein sehr ganz starker Auftaktgegner warten würde: "Das war die Top-Aufstellung des FCA und deshalb war es alles andere als überraschend, dass sie so gut aufgetreten sind."

Im Zentrum beider Teams wirbelte je einer mit dem Namen Lässig. Valentin, der jüngere Bruder, trug bei der TSG die Kapitänsbinde, während auf der Gegenseite Emilian die Fäden im Walldorfer Spiel zog. Neu war das für die Geschwister allerdings nicht, wie Valentin schmunzelnd bemerkte: "Wir kennen das ja schon aus vorherigen Spielen gegeneinander."

Je eher die Partie auf ihr Ende zusteuerte, desto mehr lag der Ausgleich in der Luft und in der 87. Minute war es so weit. Ein Missverständnis bei den Hausherren servierte den Gästen den Ausgleich auf dem sprichwörtlichen Silbertablett. Melayro Bogarde ließ sich nicht zweimal bitten und stellte auf 1:1.

Ein Ergebnis, mit dem beide Trainer nach ein paar Minuten durchschnaufen leben konnten. "Wir haben ein gerechtes Unentschieden gesehen, das wir erzwungen haben", so Wagner. Born schlug in die gleiche Kerbe: "Nach diesen zwei unterschiedlichen Halbzeiten sehe ich das 1:1 genauso wie mein Trainerkollege."

Beide Mannschaften sind kommenden Sonntag wieder im Einsatz. Auf die TSG wartet die Regionalliga-Heimpremiere gegen den SGV Freiberg (Anpfiff, 14 Uhr), während in Walldorf der Saisonhöhepunkt ansteht. Um 18 Uhr gastiert der 1. FC Union Berlin zur ersten DFB-Pokalrunde in der Astorstadt.