TSG-Bosse streichen Winterfeier

Bei der auf Relegationsrang 16 abgestürzten TSG Hoffenheim streicht die Geschäftsführung die traditionelle Winterfeier. Stellt sich die Frage, ob das blinder Aktionismus ist. Schließlich trifft man damit eher die normalen Mitarbeiter als die für die Lage verantwortlichen Profis.

Kürzlich erhielten die Mitarbeiter der TSG Hoffenheim Post von der Geschäftsführung. Besonders erfreulicher Natur war es jedoch nicht, was Frank Briel, Jan Mayer und Denni Strich zu überbringen hatten: Das Trio strich die für den 6. März geplante traditionelle Winterfeier in einer Mannheimer Event-Location. "Wir können uns gut vorstellen, dass auch Sie derzeit nicht in bester Feierlaune sind. Auch nach außen würde es niemand verstehen, wenn die TSG Hoffenheim in dieser für den Klub schwierigen Zeit zum Gala-Abend lädt", hieß es in der Nachricht.

Das ist einerseits natürlich richtig. Andererseits muss die Frage erlaubt sein: Handelt es sich hier nicht um blinden Aktionismus, der noch dazu die Falschen trifft? Denn was können die "Normalos" auf der Geschäftsstelle, deren Monatsgehalt anders als bei der überwiegenden Mehrheit der Profis nicht sechsstellig ausfällt, für das seit Monaten anhaltende sportliche Versagen? Auf den ersten Blick mag die Ausladung dennoch Sinn ergeben, um sich gegenüber dem Boulevard nicht angreifbar zu machen und eine Schlagzeile wie "Hoffenheim feiert dem Abstieg entgegen" zu vermeiden. Auf den zweiten Blick stellt sich jedoch die Frage: Wäre eine Feierlichkeit für all diejenigen, deren Jobs im Abstiegsfall vielleicht sogar bedroht sein könnten, ohne die Profis nicht das passendere Zeichen? Zumindest würde es die von den Geschäftsführern in dem Schreiben auch benannte Wertschätzung für die Arbeit der bestimmt 160, 170 Festangestellten außerhalb des Lizenzspielerbereichs unterstreichen.

Die TSG wartet seit dem 14. Oktober 2022, als sie beim FC Schalke 04 mit 3:0 gewann, auf einen Sieg in der Bundesliga. Auch unter dem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo gelang bisher noch nicht der erhoffte Umschwung. In der Tabelle sind die Kraichgauer nach dem 0:1 gegen Borussia Dortmund am vergangenen Spieltag auf Relegationsrang 16 abgestürzt. Schon vor dem vergangenen Wochenende hatte die Geschäftsführung das Dinner abgesagt mit der Begründung: "Unser Fokus gilt der aktuellen Situation, die wir annehmen und der wir uns mit aller Macht entgegenstellen. Wir sind überzeugt davon, dass wir diese prekäre Lage zusammen meistern werden und diesen Erfolg dann gemeinsam feiern können." Stellt sich die Frage, ob das das richtige Zeichen ist oder das Binnenklima nicht noch mehr unter der Absage leidet.