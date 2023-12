TSG bindet U-20-Nationalspielerin Diehm

U-20-Nationalspielerin Vanessa Diehm (19) hat ihren im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag bei der TSG Hoffenheim um zwei Jahre bis Mitte 2026 verlängert. Die defensive Mittelfeldspielerin kam in der laufenden Saison in allen acht Bundesligapartien zum Einsatz, davon fünf Mal von Beginn an. Stephan Lerch, Cheftrainer und Sportlicher Leiter der TSG, bescheinigte Diehl "enormes Potenzial": "Uns bleibt eine zweikampfstarke Mittelfeldspielerin erhalten, die über ein gutes Passspiel verfügt und auch durch ihre Handlungsschnelligkeit überzeugt." Man traue ihr zu, "hier in eine Führungsrolle hineinzuwachsen".