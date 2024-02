TSG beim BVB: Matarazzo hofft auf Außenseitereffekt

In die jüngsten Duelle mit dem 1. FC Köln (1:1) und dem 1. FC Union (0:1) ging die TSG Hoffenheim als Favorit. Das ist am Sonntag anders und lässt Pellegrino Matarazzo auf einen Außenseitereffekt hoffen.

Denn der Ansatz in den vergangenen Partien lautete, so schilderte es der Trainer zwei Tage vor dem Gastspiel bei Borussia Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker), den Frust aus der Negativserie als Anreiz zu nehmen. Gefruchtet hat das nur bedingt.

Nach hinten präsentierten sich die Kraichgauer meist stabiler, doch offensiv uninspirierter als noch in der ersten Saisonhälfte. "Es gibt sicher einen anderen Ansatz, die Spieler ein Stück weit zu befreien, ihnen eine gewisse Spielfreude zu geben. Das ist sicher einfacher, wenn man auswärts beim BVB spielt, weil man da nicht der Favorit ist", schilderte Matarazzo. "Diesen Ansatz haben wir diese Woche gewählt, ohne gleichzeitig einen Schritt an Konsequenz zu verlieren in unserer Defensivstärke."

Was in den Augen des 46-Jährigen auch notwendig ist angesichts des Gegners: "Sie sind eine Mannschaft mit extremer Offensivpower, viel Speed und einem Stoßstürmer vorne."

Becker "ist auch eine Option"

Umso härter trifft Matarazzo der Ausfall eines zentralen Mannes im Mittelfeld, Grischa Prömel, den eine Innenbandverletzung im Knie lahmlegt. "Das ist sehr bitter. Er spielt eine wichtige Rolle mit seiner Führungsqualität und seinem Pflichtbewusstsein", unterstreicht der Coach, der sich mit einer Prognose zur Fehlzeit des 29-Jährigen schwertut: "Es sind mehrere Wochen, wir werden sehen, ob es vier oder sechs Wochen sind." Umut Tohumcu, Anton Stach und Florian Grillitsch nennt er als potenzielle Alternativen - und einen Rückkehrer: "Bei Finn-Ole Becker spüre ich nach seiner Knieverletzung diese Woche das erste Mal, dass er sich anbietet. Er ist auch eine Option."

Matarazzos Personalsorgen

Ansonsten hat sich die zuletzt stabile Personalsituation bei der TSG ein wenig verschlechtert. Neben den Langzeitverletzten Marco John und Mergim Berisha (beide Kreuzbandriss) sowie Prömel fehlt krankheitsbedingt Bambase Conte. Tom Bischof und Marius Bülter sind aus dem gleichen Grund fraglich. Bei Robert Skov (leichte muskuläre Probleme im vorderen Oberschenkel) hofft Matarazzo noch. Die Chance bei Kevin Akpoguma, den weiterhin Rückenprobleme plagen, steht laut dem Trainer bei 50:50. Der 28-Jährige wäre ein potenzieller Ersatz für den nach seiner gelb-roten Karte gesperrten Stanley Nsoki.