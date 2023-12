TSG befördert Weltmeister Moerstedt

Nicht erst seit dem WM-Turnier hat TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo Hoffenheims Eigengewächs Max Moerstedt auf dem Schirm. Nun soll der 17-Jährige bald fest mit den Profis trainieren.

Maximilian Beier ist das jüngste Beispiel aus einer langen Reihe Hoffenheimer Talente, die letztlich den Sprung in die Profimannschaft geschafft haben. Ein Vorbild also auch für Max Moerstedt. Auch der 17-Jährige wird derzeit bei der TSG ausgebildet, auch er ist Stürmer, auch er hat früh bereits erste Eindrücke gesammelt im Kreis der Profis. Zuletzt machte Moerstedt als wichtiger Bestandteil der U-17-Weltmeistermannschaft des DFB von sich reden, an diesem Donnerstag nun verkündete Cheftrainer Pellegrino Matarazzo, dass das Eigengewächs sich bald ein weiteres Mal womöglich nachhaltig zeigen kann.

"Es ist fantastisch für Deutschland und für alle Spieler, die so eine Erfolgsspitze erleben durften, es gibt ihnen Kraft und Sicherheit für ihre Karriere", erklärte Matarazzo. "Ich rede sehr ungern zu früh über Talente, aber da er schon mal im Rampenlicht steht, kann man einige Sätze über ihn verlieren. Max hatten wir schon vor der WM auf dem Schirm, in der ersten Länderspielpause ist er eine Woche später zur Nationalelf geflogen, weil wir ihn sehen wollten bei uns im Training, damals hat er einen richtig guten Eindruck hinterlassen und im Testspiel gegen Luzern eine gute Performance gezeigt."

Matarazzo: "Nicht alle U-17-Weltmeister werden Profis"

Zuletzt hatte U-17-Nationaltrainer Christian Wück fehlendes Vertrauen in Deutschlands Talente und zu geringe Wertschätzung gegenüber den Ausbildern beklagt. "Ich kann nur für unseren Weg sprechen", betont Matarazzo, "klar ist aber auch: Ein junges Talent hat ein gewisses Potenzial und eine Endkapazität. Es muss begleitet werden, regelmäßig Spitzen und Inputs bekommen. Und ich gehe davon aus, dass nicht alle U-17-Weltmeister Profis werden. Es ist nicht nur eine Frage der Profiklubs oder der Spieler, es gibt halt Unterschiede in der Entwicklung. Sehr oft hat es etwas mit der Persönlichkeit zu tun. Wer authentisch bleibt und in seinen Stärken aufgeht, hat die beste Chance. Das zu erkennen, ist wichtig."

Der 45-Jährige hatte auch schon zu Nürnberger Zeiten als U-19- und in Hoffenheim als U-17-Coach beste Einblicke in den Unterbau. "Wir bei der TSG haben Max Moerstedt schon längst auf dem Schirm", versichert Matarazzo, "ich habe schon nach zwei Tagen im Training zu Alexander Rosen gesagt, das ist wirklich ein Toptalent. Ich freue mich, ihn auf seinem Weg zu begleiten. Ihm stehen hier alle Türen offen, den Weg müssen natürlich die Spieler gehen. U 17 ist etwas ganz anderes als das Profigeschäft in der Bundesliga. Der nächste Schritt ist, dass er bei uns in der Wintervorbereitung startet, die komplette Zeit trainiert er bei uns, dann schauen wir weiter. Er darf sich zeigen, weitere Maßnahmen werden wir dann besprechen."

Beier hatte schon als 17-Jähriger in der Bundesliga für die TSG debütiert, womöglich taucht auch Moerstedt im Verlauf der kommenden Rückrunde mal dort auf. Seine Spielpraxis wird er sich aber weiterhin in der Hoffenheimer U 19 holen. Vor dieser Saison hatte Hoffenheim mit Wout Weghorst einen echten Mittelstürmer verpflichtet, auch Moerstedt bedient mit seinen jetzt schon 1,94 Metern diesen Spielertypus. "Er bringt auf jeden Fall Figur mit, er kann kicken und bringt auch Torquote mit, und er ist sehr aufgeräumt", versichert Matarazzo. Fortsetzung folgt.