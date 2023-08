TSG bangt vor dem Start um Kabak

Vor dem Saisonstart am Samstag gegen den SC Freiburg steht ein Einsatz von Hoffenheims Innenverteidiger Ozan Kabak auf der Kippe.

Am Ende souverän hatte die TSG Hoffenheim trotz zwischenzeitlichen Rückstandes die erste Pokalhürde am Montagabend beim Drittligisten VfB Lübeck überwunden (4:1), doch völlig folgenlos blieb diese Partie nicht für den Erstligisten. Gleich in der Startphase hatte sich Ozan Kabak einen heftigen Schlag aufs Sprunggelenk seines rechten Beines eingefangen, als ein Lübecker regelgrenzwertig, aber ungeahndet dem Hoffenheimer in die Schussbewegung gefahren war. Bis zur Pause hatte der 23-Jährige noch durchgehalten, musste dann aber durch Neuzugang Attila Szalai ersetzt werden.

Dem Vernehmen nach hat sich der türkische Nationalspieler dabei eine schmerzhafte Blessur zugezogen, die dessen Einsatz zum Saisonstart am Samstag im Heimspiel gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zumindest stark gefährdet. Zwar ist Kabak dafür bekannt, auf die Zähne beißen zu können, doch erst im Verlauf der Woche wird sich herausstellen, ob der Abwehrspieler tatsächlich uneingeschränkt handlungsfähig wird agieren können.

Für Trainer Pellegrino Matarazzo ergeben sich bei einem Ausfall Kabaks mehrere Optionen. Entweder Szalai rückt direkt in die Startelf und Kevin Vogt übernimmt (wie nach der Pause in Lübeck) Kabaks Position rechts in der Dreierreihe, oder Szalai muss sich gedulden, Vogt rückt nach links und Kevin Akpoguma startet rechts neben Mittelmann John Anthony Brooks. Oder aber Akpoguma und Szalai beginnen, dann wäre Vogt außen vor. Oder Vogt übernimmt wieder die einst angestammte Position in der Mitte, Brooks rückt nach links und Akpoguma startet rechts. All diese Varianten belegen den gestiegenen Konkurrenzdruck in der Hoffenheimer Hintermannschaft, schließlich ist Stanley Nsoki auch da …

Wechselt Adams zu Trabzonspor?

Die längste Zeit im Kraichgau war derweil Kasim Adams. Der längst aussortierte Innenverteidiger, der in der vergangenen Saison an den FC Basel ausgeliehen war, wird laut türkischer Medien mit Trabzonspor in Verbindung gebracht und steht demnach womöglich vor dem endgültigen Abschied aus Hoffenheim.