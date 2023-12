TSG Balingen präsentiert Isik als Braun-Nachfolger

Murat Isik wird die TSG Balingen nach der Winterpause übernehmen. Das gab der schwäbische Regionalligist am Freitag bekannt.

Der frühere Reutlinger Murat Isik, der zu Neujahr auf den freigestellte Martin Braun folgt, soll die TSG Balingen vor dem Abstieg in die Oberliga Baden-Württemberg bewahren, die Ausrichtung der Balinger aber auch langfristig prägen. Bei der TSG unterschrieb der 48-Jährige deshalb einen Vertrag bis einschließlich Juni 2025, der auch im Falle des Abstiegs gültig wäre.

Neben Isik wird zudem Kerem Arslan neu ins Balinger Trainerteam stoßen. Der 29-Jährige, den Isik selbst nach Balingen lotste, war zuvor im Nachwuchsleistungszentrum der Stuttgarter Kickers als Co-Trainer der U 17 tätig. Der 29-Jährige folgt damit indirekt auf TSG-Eigengewächs Lukas Foelsch, der selbst auf die Braun-Nachfolge spekuliert hatte und von der Position des Co-Trainers zurücktrat, nachdem sich die TSG-Führung für eine externe Lösung entschied. Der 36-jährige Foelsch, der mit dem Traineramt beim benachbarten Oberligistem FC Holzhausen in Verbindung gebracht worden war, wird den Schwaben aber weiterhin als Spieler zur Verfügung stehen.

"Murat Isik bringt alles mit, was wir in der aktuellen Situation brauchen, er passt perfekt ins Profil der TSG Balingen", sagte Balingens Manager Jonathan Annel am Freitag. Isik, der zuletzt die U 17 des VfB Stuttgart coachte, sehe in der Tätigkeit auf der Schwäbischen Alb keine kurzfristige Aufgabe, vielmehr denke er strategisch, ergänzte Eugen Straubinger, der Vorsitzende des württembergischen Amateurvereins. "Uns war wichtig, dass der neue Trainer nicht nur das Primärziel Klassenerhalt im Blick hat, sondern den Verein auch langfristig prägen möchte." So werde Isik auch vermehrt mit Nachwuchschef und U-23-Trainer Denis Epstein zusammenarbeiten. Der Ex-Kölner hatte die TSG nach der Braun-Freistellung interimsweise gecoacht. "Wir werden auch von der Erfahrung profitieren, die Murat Isik im Nachwuchsleistungszentrum des VfB gesammelt hat", erklärte Straubinger.

Klare Handschrift und überzeugende Spielphilosophie

Vor seiner Station als Jugendtrainer in Bad Cannstatt war Isik, hauptberuflich im Personalwesen tätig, unter anderem Spielertrainer und Trainer beim 1. FC Frickenhausen. Zudem lenkte er die Geschicke des Oberligisten SSV Reutlingen 05 als Trainer und Sportlicher Leiter, ehe er an der Kreuzeiche Ende 2014 seinen Vertrag auflöste. "Murat Isik kennt den ambitionierten Amateurfußball genauso wie die Arbeit mit Talenten oder gestandenen semi-professionellen Fußballern", sagte Annel, der Isik eine klare Handschrift, eine überzeugende Spielphilosophie und eine direkte Ansprache attestiert, die wenn nötig auch mal emotional sein kann.

"Er ist in seiner Kommunikation sehr geradlinig, kann aber auch Feuer ins Spiel bringen - das können wir in der jetzigen Situation gut gebrauchen", so der Balinger Geschäftsführer weiter. Bei seinen bisherigen Engagements habe Isik stets eine weitsichtige Perspektive eingenommen. "Das zeigt, wie er arbeitet und wie er solche Aufgaben angeht - und das passt gut zu uns", sagte Annel, der sich auch über die Verpflichtung von Kerem Arslan freut. "Kerem ist ein echtes Trainertalent, strotzt vor Energie und Fachwissen und ist fußballverrückt - im positiven Sinne."