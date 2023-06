TSG Balingen empfängt den VfB Stuttgart zum Pokal-Kracher in Reutlingen

Die TSG Balingen hat ein Stadion für das DFB-Pokal-Duell mit dem großen Nachbarn VfB Stuttgart gefunden. Gekickt wird an der Kreuzeiche, Heimspielstätte des SSV Reutlingen.

Schauplatz des Pokal-Duells zwischen der TSG Balingen und dem VfB Stuttgart: Das Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Was sich in den vergangenen Tagen mehr und mehr abzeichnete, ist nun fix: Die TSG Balingen wird Mitte August das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart an der Reutlinger Kreuzeiche austragen. Die heimische Bizerba-Arena sei zwar zunächst der Favorit gewesen, doch schnell habe sich herauskristallisiert, dass das ein frommer Wunsch bleiben würde.

Die TSG nennt auf ihrer Internetseite ein paar Faktoren, die klar gegen die heimische Spielstätte gesprochen hätten: "Die vorgegebene Größe und Anzahl der Funktionsräume, das Parkplatz- und Sicherheitskonzept, Aufstellflächen für TV-Kameras und Stellflächen für die Übertragungsfahrzeuge der Sender - mithin müsste allein diese Fläche 800 Quadratmeter groß sein. Zudem hätten fix vorgegebene Positionen für TV-Kameras aus manchen Zuschauerbereichen die Sicht aufs Spielfeld in unzumutbarer Weise eingeschränkt." Und so muss der neue Geschäftsführer Jonathan Annel konstatieren: "Unterm Strich wäre in Balingen, auch in der Kürze der Zeit und aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, dies nicht umzusetzen gewesen - so sehr wir das gewollt und für unsere Zuschauer in der Region gehofft hatten."

Nun geht es also ins knapp 40 Kilometer entfernte Reutlingen. "Die geografische Nähe zu Balingen und zu Stuttgart, das Fassungsvermögen des Reutlinger Stadions, insbesondere die dort verfügbaren 5000 Sitzplätze und die Gesamtkapazität von 13.400 Plätzen sowie natürlich die Rahmenbedingungen vor Ort haben zu dieser Entscheidung geführt", verrät Annel, der bei Gesprächen mit der Stadt Reutlingen und dem dortigen SSV zudem festgestellt habe, "dass alle große Lust auf dieses Spiel haben - wir werden mit offenen Armen empfangen".