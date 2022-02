TSG Backnang verliert mit Mario Marinic eine Vereinslegende

Bei der TSG Backnang geht im Sommer eine Ära zu Ende. Nach zehn Jahren verlässt Mario Marinic den Klub. Die TSG verliert damit nicht nur ihren Cheftrainer, sondern gleichzeitig einen eminent zuverlässigen Torjäger. Jetzt könnte ein ehemaliger Bundesligaprofi zum Zug kommen.

Mario Marinic und die TSG Backnang lösen im kommenden Sommer ihre Ehe auf. Eine Ehe, die zehn Jahre hielt und die viele Früchte trug. Denn der heute 37-Jährige war nicht nur Cheftrainer seit Juli 2021, sondern parallel als Torjäger auch unangefochtener Leistungsträger. Seit 2018 sind für ihn 51 Tore in 66 Spielen - drei Jahre Oberliga und eine Saison in der Verbandsliga - notiert.

Der Abschied, der der Mannschaft von Marinic und dem Sportlichen Leiter Marc Erdmann in einer emotionalen Ansprache mitgeteilt wurde, ist Marinic alles andere als leichtgefallen. "Es ist eine extrem emotionale Geschichte für mich, aber am Ende des Tages heißt es auch loszulassen, wenn es am schönsten ist", sagt der scheidende Spielertrainer in einer Mitteilung der Backnanger.

Sportvorstand Joachim Pfisterer blickt nochmal zurück: "Er hat Großes für die TSG als Spieler und seit vergangenen Sommer auch als Spielertrainer geleistet." Gleichzeitig verrät Pfisterer den Grund für den Abschied: "Dass er nach zehn Jahren TSG und am Ende seiner aktiven Karriere sich nun neuen Herausforderungen stellt, akzeptiere ich."

Durch die Vereinstreue und seine sportlichen Leistungen hat er sich quasi einen Legendenstatus im Verein erworben. Marc Erdmann, Sportlicher Leiter über Marinic

Erdmann möchte indes der Gefahr Vorschub leisten, dass in Backnang der Abschied auch Groll hervorruft: "Natürlich waren wir erstmal sehr sehr enttäuscht und traurig. Aber mit etwas Abstand sollten alle TSG-Fans und Verantwortliche vielmehr dankbar sein. Dankbar dafür, dass uns Mario zehn Jahre trotz so manchen sehr lukrativen Angeboten stets treugeblieben ist." Somit hatte Marinic laut Erdmann "maßgeblichen Anteil an den sportlichen Erfolgen der TSG. Durch die Vereinstreue und seine sportlichen Leistungen hat er sich quasi einen Legendenstatus im Verein erworben und gehört mit Sicherheit zu den größten TSG-Granden überhaupt."

Jetzt läuft die Nachfolgesuche und die TSG hat mit Julian Schieber einen prominenten Kandidaten in seinen Reihen. Doch kommt der derzeitige Co-Trainer überhaupt in Frage? "Natürlich kommt ein Julian Schieber in Frage", unterstreicht Erdmann auf kicker-Nachfrage, doch spruchreif sei noch nichts, man werde sich jetzt intensiv über externe wie interne Kandidaten Gedanken machen. Und man müsse Schieber auch erstmal fragen, wie seine Pläne denn aussehen.