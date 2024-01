TSG-Auftakt ohne Stach - Samassekou startet doch für Mali

Gute Nachricht für Hoffenheims Diadie Samassekou: Der Mittelfeldmann darf sich doch beim Afrika-Cup zeigen. Den Trainingsauftakt ins Neue Jahr bei der TSG dagegen verpasst hat Anton Stach.

Der 25-jährige Stach fehlte beim Aufgalopp an diesem Dienstagnachmittag in Zuzenhausen erkältungsbedingt. Zudem waren die Langzeitverletzten Marco John und Mergim Berisha, die beide an einem Kreuzbandriss laborieren, nicht anwesend. Lediglich individuell trainierten wie gehabt Dennis Geiger, Wout Weghorst und Bambasa Conte.

Auch U-17-Weltmeister Max Moerstedt begrüßte Trainer Pellegrino Matarazzo beim Anschwitzen für die Rückrunde, die für die TSG bereits am 12. Januar mit dem Kräftemessen mit dem FC Bayern (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beginnt. Zuvor testen die Kraichgauer an diesem Samstag beim FC Augsburg (13 Uhr).

Afrika-Cup: Samassekou dabei, ...

Definitiv fehlen wird dann Diadie Samassekou. Obgleich der 27-Jährige im November noch die Länderspiele Malis verpasst hatte, wurde er für den Afrika-Cup nominiert, wie Nationaltrainer Eric Chelle am Dienstagabend bei dem staatlichen TV-Sender ORTM1 bekanntgab.

Die Westafrikaner treffen in Gruppe E auf Namibia, Südafrika und Tunesien. Für Samassekou könnte das Turnier in der Elfenbeinküste eine Chance sein, die zuletzt stockende Karriere wieder in Schwung zu bringen. In der laufenden Spielzeit kam der Sechser an der Hoffenheimer Konkurrenz aus Florian Grillitsch, Stach und Grischa Prömel nicht vorbei und entsprechend lediglich zu einem Kurzeinsatz.

... Adams nicht

Während Samassekou also durchaus Hoffnung schöpfen darf, heißt es bei einem anderen, potenziellen Afrika-Cup-Fahrer "bonjour tristesse". Denn Ghanas Coach Chris Hughton verzichtet nun doch auf die Dienste Kasim Adams', der lediglich im vorläufigen Aufgebot seines Heimatlandes stand.

Für den Innenverteidiger ist das ein neuerlicher Schlag ins Kontor, bei den jüngsten WM-Qualifikationsspielen der "Black Stars" im November war der 28-Jährige noch jeweils zum Einsatz gekommen. Anders als in Hoffenheim, wo Adams in der laufenden Saison noch keine Pflichtspielminute vorweisen kann. Es spricht wenig dafür, dass sich dies in naher Zukunft ändert. Insofern wäre der Afrika-Cup für den Profi eine gute Bühne gewesen, um potenzielle Interessenten auf sich aufmerksam zu machen.