TSG-Antreiber Kaderabek hat es erneut schlimmer erwischt

Die am Samstag gegen Augsburg erlittene Verletzung von Hoffenheims Pavel Kaderabek hat sich als schwerwiegender erwiesen.

Bereits nach einer guten halben Stunde war das neue Fußballjahr für Pavel Kaderabek bereits wieder beendet. Gegen Augsburg (3:1) hatte der Tscheche frühzeitig ausgewechselt und durch Kevin Akpoguma ersetzt werden müssen. Mittlerweile ist klar: Kaderabek hat es erneut schlimmer erwischt und wird Hoffenheim erneut mehrere Wochen fehlen.

Akpoguma als Ersatzmann

Der 29-Jährige hat sich an der Rückseite des linken Oberschenkels eine massivere Muskelverletzung zugezogen und wird bis auf weiteres von Akpoguma auf der rechten Außenbahn vertreten, der überraschend von Nigeria nicht für den Afrikacup nominiert worden war.

Dritte Zwangspause

Für Kaderabek dagegen setzen sich die Rückschläge damit fort. Der Tscheche war schon verspätet in die Saison gestartet und erst am vierten Spieltag eingestiegen, am achten dann verletzte sich Kaderabek im Spiel gegen Köln (5:0) am rechten Sprunggelenk und musste wochenlang pausieren. Erst Mitte Dezember beim Auswärtssieg in Freiburg wurde der Defensivspieler wieder eingewechselt, gegen Augsburg absolvierte er gerade erst seinen zweiten Startelfeinsatz in Folge. Nun also die nächste Zwangspause.

Dynamischer Antreiber schmerzlich vermisst

Schon in der Vorsaison war Kaderabek lange Zeit schmerzlich vermisst worden. Zwischen dem dritten und dem 18. Spieltag fehlte der dynamische Antreiber, der zunächst wegen eines Coronafalles im Umfeld in Quarantäne musste und sich im Anschluss eine hartnäckige Wadenverletzung zuzog, die mehrfach wieder aufbrach.

Keine gute Phase für Kaderabek, der bereits seit 2015 für die TSG spielt und vertraglich noch bis 2023 gebunden ist.