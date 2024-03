TSG A-H Bielefeld verpflichtet Hannover-Rückraumspieler

Die TSG A-H Bielefeld verpflichtet zur kommenden Saison einen jungen Rückraumspieler aus der Bundesliga-Reserve der TSV Hannover-Burgdorf.

Fynn Unger (19) wird im Sommer aus Hannover zur TSG A-H Bielefeld wechseln. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2026 und wird ab der nächsten Saison in der Seidensticker Halle auflaufen.

"Noch einiges an Entwicklungspotenzial"

"Fynn ist ein junger Rückraumspieler, der sowohl Rückraum Mitte, als auch Rückraum Links spielen kann und ebenfalls decken kann. Schon in der Vorbereitung, als wir gegen Burgdorf gespielt haben, ist er uns aufgefallen und mit seinen 19 Jahren ist er wirklich ein Talent", so Niels Pfannenschmidt, Cheftrainer des Drittligisten TSG A-H Bielefeld. "Er hat bereits eine gute Ausbildung genossen und hat noch einiges an Entwicklungspotenzial. Wir freuen uns sehr ab Sommer mit Fynn zusammenzuarbeiten", meint Pfannenschmidt.

Fynn Unger sagt: "Ich freue mich auf die Herausforderung in Bielefeld. Das Gesamtpaket TSG hat mich überzeugt, mit Pfanne als Trainer und der sehr familiären, aber zugleich leistungsorientierten und professionellen Atmosphäre und Struktur im Verein passt einfach super. Zusätzlich habe ich in Bielefeld natürlich die Möglichkeit, den ambitionierten Handball und mein dann anstehendes Studium sehr gut zu verbinden."

Der gebürtige Oldenburger Fynn Unger begann das Handballspielen mit drei Jahren in Oldenburg und verbrachte dort auch bis zum 1. Jahr der B-Jugend seine Jugend. Dann folgte für den 1,92 Meter großen Rückraumspieler der Wechsel zur TSV Burgdorf, wo er aktuell in der 3. Liga Nord/Ost spielt. Bis zuletzt konnte er in 20 Spielen 63 Tore erzielen.