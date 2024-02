TSG A-H Bielefeld unterliegt trotz Kampf dem TV Emsdetten

Nach einem großen Kampf musste sich die TSG A-H Bielefeld gegen den Tabellenzweiten TSV Emsdetten geschlagen geben. Nach diesem Nachholspiel des 10. Spieltags hat die TSG die Hinrunde vervollständigt und belegt weiterhin den sechsten Tabellenplatz mit einem Punktekonto von 18:18 Punkten.

Zur Freude aller Bielefeld-Unterstützer konnten die Langzeitverletzten Jan Pretzewofsky und Dominik Waldhof am Freitagabend beide erste Spielminuten nach ihren Verletzungen sammeln. Im Laufe der zweiten Halbzeit wurden beide eingewechselt und konnten auch beide einen ersten Torerfolg bei ihrem Comeback feiern. Der restliche Kader war ebenfalls fit, sodass TSG-Trainer Niels Pfannenschmidt wieder fast aus dem Vollen schöpfen konnte.

Die Abwehr der TSG sollte einiges zu tun bekommen, denn der schnelle Angriff der Emsdettener überrollte die Bielefelder zu Beginn des Spiels förmlich. Im Angriff war ihnen der Respekt vor Emsdetten gerade zu anzumerken, denn für den ersten Treffer der TSG brauchte es sieben Minuten und eine Auszeit von Trainer Pfannenschmidt. Nach der Auszeit und dem ersten Treffer fiel es der TSG merkbar leichter und der Mannschaft wurde bewusst, dass sie dem Tempo und der Qualität des TVE standhalten können.

Auf jedes hart erkämpfte Tor der Bielefelder folgte allerdings überfallartiges Tempospiel der Gäste, die so viele schnelle Tore erzielen konnten. So nutzten sie kleine Fehler der Bielefelder immer eiskalt aus und konnten sich über die Spielstände von 5:9 (15.min) und 8:13 (24.min) eine deutliche Halbzeitführung von 11:17 erspielen.

Nach der Halbzeit und einer deutlichen Kabinenansprache von Pfannenschmidt war der Respekt vor den Gästen in der zweiten Halbzeit aber vollständig abgefallen und man passte sich dem Zweitliganiveau des TVE an. Es entwickelte sich ein spannendes und mitreißendes Handballspiel, welches vor allem von sehr hohem Tempo lebte.

Die Gäste bewiesen auch weiterhin ihr Können, sodass es trotz einer starken Halbzeit der Bielefelder lange bei einer 5-7-Tore-Führung blieb. Trotzdem hielten die Bielefelder mit einer starken Abwehr und vielen guten Lösungen in der Offensive gut dagegen. In der Schlussphase gelang es ihnen mehrfach auf vier Tore heranzukommen, die Möglichkeit auf drei zu verkürzen verpassten sie allerdings durch kleine Fehler, die konsequent bestraft wurden.

Insgesamt zeigte die Anzeigetafel nach Abpfiff ein 30:34 zugunsten des TV Emsdetten, der so einen verdienten Auswärtssieg einfuhr.

TSG A-H Bielefelds Cheftrainer Niels Pfannenschmidt sah im Spiel eine Entwicklung seines Teams: "Wir haben wirklich gebraucht, bis wir drin waren. Eigentlich wussten wir was auf uns zukommt, aber so wirklich wussten wir es auch doch nicht, was auf uns zukommt. Der Start war also echt nicht gut und deshalb bin ich in der Halbzeit auch ein bisschen lauter geworden, damit die Jungs den Respekt verlieren. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann wirklich stark gemacht und haben sie auch gewonnen. Es gab in der Schlussphase mehrere Momente, wo wir dran waren, dann aber immer unglückliche Fehler gemacht haben, die Emsdetten eiskalt bestraft hat.“

TSG A-H Bielefeld - TV Emsdetten 30:34 (11:17)

Bielefeld: Raeber, Doden; Demerza 4, Plaß 4, Schösse 4/2, Engelhardt 3, Strathmeier 3, St. Claire 3, Mihaljevic 3, Heidemann 2, Vunic 1, Vormbrock 1, Pretzewofsky 1, Waldhof 1, Broyer, Ullmann



Emsdetten: Vukas, Maroldt; Terhaer 8, Jansen 6, Schwabe 4, Kolk 4, Orlowski 4, Nowatzki 4, Budelmann 2, Stefan 1, Kluwe 1, Krechel, Thomas, Holzner, Wiencek

Schiedsrichter: Henker / Schirmacher

Zuschauer: 950

Siebenmeter: 2/2; 2/2

Strafminuten: 2/4