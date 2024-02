TSG A-H Bielefeld bindet Kapitän und Co-Kapitän

Wichtige Personalentscheidungen bei der TSG A-H Bielefeld. Der Handball-Drittligist hat seinen Kapitän Dominik Waldhof und seinen Co-Kapitän Dennis Doden weiter an sich gebunden.

"Die Kontinuität ist da wirklich wichtig und auf Dodi ist immer Verlass. Er ist auf der Platte ein sehr sicherer Rückhalt für uns, aber auch neben dem Feld ist er für die Mannschaft sehr wichtig und erfüllt seine Rolle wirklich gut. Ich freue mich also sehr, dass Dennis ein weiteres Jahr bei uns bleibt", freut sich TSG-Trainer Niels Pfannenschmidt über die Vertragsverlängerung von Torhüter Dennis Doden, der unter anderem auch schon beim TBV Lemgo Lippe und dem ASV Hamm-Westfalen spielte.

"Ich fühle mich total wohl und aufgenommen seit über fünf Jahren mittlerweile. Die Mannschaft ist top, der Trainer ist top und auch der Geschäftsführer ist top und deshalb war das auch gar keine große Überlegung bei der TSG zu bleiben", kommentiert Doden seinen Verbleib.

"Als gestandener Torhüter mit viel Erfahrung, seiner absoluten Einsatzbereitschaft und seinen starken Leistungen tut er uns unwahrscheinlich gut. Seine positiven Charaktereigenschaften runden das Ganze dann perfekt ab", so Geschäftsführer Christian Sprdlik, der sicher ist: "Dodi ist sowohl sportlich als auch menschlich absolut top! Ich freue mich sehr auf ein weiteres gemeinsames Jahr mit ihm."

Abwehrchef genießt "großes vertrauensvolles Verhältnis"

Ebenso seit 2019 ist auch Dominik Waldhof in Bielefeld. Der Abwehrchef wurde ebenfalls in Lemgo ausgebildet, spielte später beim VfL Eintracht Hagen in der 2. Bundesliga. "Es ist einfach wichtig, dass wir da Kontinuität haben und er füllt seine Rolle wirklich super aus. Wir haben ein großes vertrauensvolles Verhältnis und ich bin sehr, sehr zufrieden mit ihm", so TSG-Trainer Niels Pfannenschmidt.

"Die Entwicklung der TSG geht in den letzten Jahren stetig vorwärts und ich freue mich meinen Teil zu dieser Entwicklung beizutragen und der Mannschaft weiter zu helfen. Wir gehen mittlerweile in die sechste gemeinsame Saison. Da ist das Verständnis füreinander auf beiden Seiten hoch, sodass wir uns sehr schnell einig geworden sind und voller Tatendrang in die Zukunft blicken", kommentiert Waldhof seinen Verbleib.