TSG A-H Bielefeld bindet "Bielefelder Jung"

Rene Plaß (21) verlängert seinen Vertrag beim Handball-Drittligisten TSG A-H Bielefeld und bleibt ein weiteres Jahr in der Leineweberstadt Bielefeld.

Trainer Niels Pfannenschmidt freut sich über die Verlängerung seines Schützlings: "Rene kenne ich ja jetzt auch schon sehr lange, da ich ihn ja auch schon bei LiT trainiert habe. Er hat sich gut entwickelt und hat gerade in der Aufstiegssaison eine wichtige Rolle gespielt."

"Aktuell hatte er etwas mit Verletzungen zu kämpfen und kommt nun so langsam wieder rein. Über die Abwehr findet er immer wieder in sein Spiel und ist damit ein wichtiger Faktor in unserem Spiel. Mit seinem Einsatz und der Härte im Zweikampf macht er das da wirklich gut". so Pfannenschmidt.

Er meint: "Für die Zukunft ist es jetzt unsere Aufgabe, ihn auch vorne gemeinsam weiterzuentwickeln. Nächste Saison wird er sich auf Halbrechts sehr gut mit Maxi ergänzen, sodass wir da wirklich super besetzt sein werden."

"Optimale Möglichkeiten"

Rene Plaß freut sich: "Bei der TSG habe ich optimale Möglichkeiten. Auf der einen Seite mich handballerisch weiterzuentwickeln und auf der anderen Seite mein Studium voranzubringen. Da wir mit Pfanne auch einen Trainer haben, der auf junge Spieler setzt, habe ich außerdem die Möglichkeit mich hier weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte zu gehen."

"Ich bin mit der TSG groß geworden und die Mitspieler sind gute Freunde geworden, deshalb freue ich mich sehr auch noch mindestens ein weiteres Jahr für die TSG zu spielen", sagt Plaß.

"Rene kommt ja im Grunde genommen aus unserer Jugend und ist ein Bielefelder Jung. Nach seiner Zeit im Jugendbereich bei LIT hat er bei uns im Seniorenbereich noch einmal einen Schritt gemacht und sich zu einer unserer Säulen in der Abwehr entwickelt. Auch sein Angriffsspiel und die Torgefahr werden immer besser", meint Geschäftsführer Christian Sprdlik.

Er fügt hinzu: "Als Spieler des Jahrgangs 2002 macht er das in der 3.Liga schon sehr ordentlich und ich bin mir sicher, dass er unter unserem Trainer Niels Pfannenschmidt die nächsten Schritte machen wird."