Filmreifes Debüt: Joker Kittel erzielt umjubeltes Siegtor in der Nachspielzeit

Besser hätte das Debüt von Sonny Kittel (30) für Rakow Tschenstochau nicht laufen können. Der Sommerneuzugang schoss in der Champions-League-Qualifikation das viel umjubelte 3:2-Siegtor gegen Qarabag Agdam.

Der amtierende polnische Meister darf weiter von der Champions-League-Teilnahme träumen - und hat das auch einem erst vor knapp einer Woche verpflichteten Sommerneuzugang zu verdanken. Rakow Tschenstochau gewann das Hinspiel in der zweiten Runde der Qualifikation für die Königsklasse mit 3:2 gegen den aserbaidschanischen Vertreter Qarabag Agdam.

Nach einer torlosen ersten Hälfte bog Rakow am Mittwochabend dank zweier Tore binnen 16 Minuten vermeintlich schon auf die Siegerstraße ein: Ein Eigentor von Qarabags Verteidiger Jafarguliyev sowie der Treffer von Stürmer Piasecki bedeuteten 20 Minuten vor dem Ende einen 2:0-Vorsprung für Tschenstochau (55., 71.).

Dann aber schlugen die Gäste eiskalt zurück, der albanische Stürmer Xhixha sorgte mit einem Doppelschlag innerhalb von nur zwei Minuten für lange Gesichter beim polnischen Champion (73., 75.). Rakows Cheftrainer Dawid Szwarga, erst seit dem 1. Juli 2023 im Amt, hatte allerdings die goldrichtige Eingebung, als er Mittelfeldspieler Kochergin durch Neuzugang Kittel ersetzte.

Aus der zweiten Reihe in die Herzen der Fans

Der ehemalige Profi des Hamburger SV, der in Tschenstochau einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2026 unterzeichnete, brauchte keine lange Anlaufzeit, um sich in der Nachspielzeit noch zum Helden aufzuschwingen. Gleich zu Beginn der insgesamt sechsminütigen Nachspielzeit versetzte Kittel die Heimfans mit einem wuchtigen Schuss ins kurze obere Eck aus halblinker Position vor dem Strafraum in Ekstase (90.+1). Qarabag-Keeper Magomedaliyev machte dabei nicht die glücklichste Figur.

Rakow brachte den Vorsprung schlussendlich ins Ziel und reist mit einem kleinen Vorteil am nächsten Mittwoch (18 Uhr) nach Aserbaidschan. Zeit zur Regeneration bleibt in jedem Fall: Das zweite Ligaspiel des Meisters am Samstag gegen Korona Kielce wurde abgesagt, sodass sich Kittel & Co. schon jetzt voll aufs Rückspiel fokussieren können.