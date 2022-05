Tschechischer Verband verlängert mit Trainer Silhavy

Mindestens bis zum Ende der Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland bleibt Jaroslav Silhavy Trainer der tschechischen Nationalmannschaft.

Seit dreieinhalb Jahren betreut Jaroslav Silhavy die Nationalmannschaft Tschechiens - und das soll auch weiterhin so bleiben. Wie der tschechische Verband FACR mitteilte, wurde der Vertrag mit dem 60-Jährigen bis zum Ende der Qualifikationsphase zur EM 2024 verlängert. Sollte sich die Mannschaft ein Ticket für die Endrunde in Deutschland sichern, gilt der Vertrag automatisch bis zum letzten EM-Spiel Tschechiens.

In der WM-Qualifikation gescheitert

Nachdem seine Mannschaft zuletzt im Play-off-Halbfinale mit 1:0 gegen Schweden verlor und so die Teilnahme an der WM-Endrunde in Katar verpasste, war Silhavy unter Druck geraten. Der Verband hat sich dennoch für eine Verlängerung der Zusammenarbeit entschieden.