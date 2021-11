Tschechischer Milliardär steigt bei West Ham ein

West Ham United gab am Mittwoch bekannt, dass der tschechische Milliardär Daniel Kretinský 27 Prozent der Anteile des Londoner Premier-League-Klubs erworben hat. Der Unternehmer und Jurist ist bereits Miteigentümer von Sparta Prag.

Hält 27 Prozent der Anteile an West Ham United und soll zukünftig im Vorstand der Londoner sitzen: Daniel Kretinský. imago images / IP3press

West Ham United startet nach der Verletzung von Angelo Ogbonna mit guten Nachrichten in die Länderspielpause: Das Team von Trainer David Moyes steht nach dem 3:2-Heimsieg gegen Liverpool nicht nur als Tabellendritter vor den Reds, sondern darf sich auch noch über einen warmen Geldregen freuen. Dieser kommt von Daniel Kretinský, einem tschechischen Unternehmer und Juristen. Zusammen mit seinem Partner Pavel Horský erwarb der 46-Jährige im Namen der "1890s holdings a.s", deren Vorsitzender Kretisnký ist, 27 Prozent der Anteile am Londoner Traditionsverein.

Anteilseigner und Vorstandsmitglied

Teil des Deals sei es laut West Ham, dass die beiden Tschechen Mitglieder des Vorstands des Europa-League-Teilnehmers würden. "Im Namen des gesamten Vorstands möchte ich Daniel Kretinský, Pavel Horský und die '1890 holdings a.s' bei West Ham Willkommen heißen", gab die stellvertretende Vorstandvorsitzende Karren Brady zu Protokoll, und erläuterte den Anteilsverkauf: "Wir sind immer bestrebt, uns weiterzuentwickeln. Das Engagement von Daniel Kretinský bringt Investitionen mit sich, die die Position des Vereins stärken und somit wiederum die Entwicklung der Kernbereiche von West Ham unterstützen werden."

Ähnlich optimistisch gibt sich auch der neue Investor, der bereits bei Sparta Prag als Miteigentümer fungiert: "Die Entwicklung und das Wachstum des Vereins sind in den letzten Jahren für jeden sichtbar gewesen, und ich freue mich, Teil einer sehr spannenden Zukunft zu sein." Es sei "eine unglaubliche Zeit, um Teil von West Ham Uniteds Familie zu werden" und ihm sei bewusst, welches Privileg es sei, die Gelegenheit zu haben, dem Verein dabei zu helfen, auf seinen stolzen Traditionen aufzubauen.