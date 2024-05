Tschechische Republik will sich mit Polen und Dänemark für EM 2030 bewerben

Findet die Handball-Europameisterschaft 2030 in Dänemark, Polen und Tschechien statt? Der tschechische Handballverband hat einen Plan für die Ausrichtung vorgestellt: demnach würde das Turnier in drei Städten ausgespielt werden.

Bis zum 1. Juni 2024 läuft die Bewerbungsphase für die Ausrichtung der Handball-Europameisterschaft 2030. Insgesamt neun Nationen kündigten ihr Interesse an, darunter auch Deutschland und Frankreich, die aufgrund des Zuschlags zur Handball-WM 2029 jedoch wohl keine Chance haben werden.

Neben Kroatien, Österreich, Estland und der Schweiz ist es nun ein Dreigestirn, das einen konkreten Plan vorgestellt hat. Das machte der tschechische Handballverband am Donnerstag auf der eigenen Website. Demnach reichen die Tschechische Republik, Dänemark und Polen gemeinsam eine Bewerbung zur Ausrichtung des Turniers ein.

Unterstützung gab es vom Prager Bürgermeister Bohuslav Soboda, welcher auf der Website zitiert wird: "Der Handball hat in unserem Land eine lange Tradition und erfährt große Unterstützung, sei es durch die wachsende Zahl der Spieler oder das große Interesse der Fans. Darüber hinaus haben wir erst kürzlich mit der Ausrichtung der Eishockey-Weltmeisterschaft bewiesen, dass wir in der Lage sind, große Sportereignisse zu organisieren. Ich glaube also, dass Prag auch die Handball-WM erfolgreich ausrichten wird."

Drei Spielorte in drei Ländern

Tschechien krönte sich bei der Eishockey-Weltmeisterschaft jüngst zum Titelträger, Spielorte waren Prag und Ostrava. Laut der Planungen der drei Nationen würde indes das Finalturnier in der Goldenen Stadt ausgetragen werden, dafür ist ein Unterstützerschreiben der Stadt selbst nötig. Dieses unterzeichnete Soboda am 30. Mai.

Antonín Klecanda, der Prager Minister für Bildung und Sport, sagte: "Diese Veranstaltung bietet uns die einmalige Chance, Prag nicht nur als Gastgeberstadt zu präsentieren, sondern auch die Entwicklung des Handballsports in der Tschechischen Republik zu fördern und neue Generationen junger Sportler zu gewinnen. Es ist eine große Ehre und Verpflichtung für uns alle, für die Stadt und für die gesamte Sportgemeinschaft.“

Spielorte wären neben Prag dann Katowice in Polen und Herning in Dänemark. Die Entscheidung wird im Herbst diesen Jahres erwartet. Die Tschechische Republik war in ihrer Geschichte noch nie Gastgeberland einer Welt- oder Europameisterschaft im Handballsport, zuletzt war Prag 1990 Spielort einer WM.