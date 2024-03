Tschechische Nationalspielerin verlässt Buxtehude

Die tschechische Nationalspielerin Magda Kasparkova wird den Handball-Bundesligisten Buxtehuder SV nach dieser Saison verlassen und zusammen mit ihrem Freund Vojtech Patzel in die Heimat zurückkehren.

Kasparkova wird den BSV im Sommer 2024 verlassen. Patzel, auch tschechischer Nationalspieler, hat eine angebotene Vertragsverlängerung beim Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau abgelehnt. Beide wollen ihre sportliche Karriere in Karvina ganz im Osten Tschechiens fortsetzen.

Magda Kasparkova: "Es waren zwei schöne Saisons in Buxtehude. Diese Zeit hat mir viel gegeben, persönlich und sportlich. Es war eine spannende Zeit mit einem tollen Team, Trainer, Verein und Fans. Ich werde mich noch lange an diese Buxtehuder Zeit erinnern."

"Jetzt gehe ich zurück nach Tschechien, weil ich nach meinem Studium anfangen will, als Lehrer an einer Schule zu arbeiten und auch gerne wieder näher bei meiner Familie sein möchte", so Kasparkova.

Tragende Rolle in der Abwehr

Trainer Dirk Leun wird die tschechische Nationalspielerin besonders in der Defensive vermissen, Kasparkova spielt im Abwehrzentrum eine tragende Rolle. Aber auch im Angriff hat die Rückraumspielerin immer wieder ihre Qualitäten gezeigt und bis dato in 41 Bundesligaspielen 58 Tore erzielt.

Dirk Leun: "Magda hat sich gerade in ihrem zweiten Jahr bei uns vor allem in der Abwehr zu einer stabilen Größe entwickelt. Wir respektieren natürlich ihren Wunsch wieder in ihre Heimat zurückzukehren und wünschen ihr sportlich und privat alles Gute für ihre Zukunft."

Magda Kasparkova will bis zum letzten Saisonspiel alles für ihre Mannschaft geben: "Ich wünsche Buxtehude für die Zukunft viele Siege, den nächsten am besten schon am Samstag gegen Metzingen."