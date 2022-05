Tschechien zieht ins Viertelfinale ein - Kanada mit zweiter Niederlage in Folge

Tschechien setzte sich kurz vor Ende der Vorrunde bei dieser Eishockey-WM knapp gegen die USA durch. Italien musste sich Kasachstan geschlagen gegeben. Am Abend drehte Österreich die Partie gegen Großbritannien spät und gewann mit 5:3. Nach der Niederlage gegen die Schweiz unterlag Weltmeister Kanada derweil auch Dänemark.

Tschechien bejubelt den Einzug in das Viertelfinale. IMAGO/Lehtikuva

Am Montag gewann Tschechien bei der Eishockey-WM in Finnland gegen die USA mit 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) und zieht nach Olympiasieger Finnland und Schweden als dritte Mannschaft der Gruppe B ins Viertelfinale ein. Am Dienstag (15.20 Uhr) reicht der USA bereits ein Punkt im letzten Vorrundenspiel gegen Norwegen, um sich das vierte Ticket für die K.-o.-Phase zu sichern.

Deutschland kann die Gruppe gewinnen

Durch den Überraschungssieg von Dänemark über Kanada kann die deutsche Nationalmannschaft mit einem Sieg am Dienstag (11.20 Uhr) gegen Tabellenführer Schweiz zum ersten Mal in der Geschichte die Vorrunde als Gruppensieger beenden. Der Weltranglistenzehnte Dänemark gewann mit 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) gegen den Rekordweltmeister. Trotzdem ist der Titelverteidiger bereits für das Viertelfinale qualifiziert, auf das nun auch die Dänen hoffen dürfen. Ein Punkt am Dienstag (15.20 Uhr) gegen die Slowakei reicht Dänemark, um weiterzukommen.

Italien und Großbritannien abgestiegen

Italien und Großbritannien haben ihre Spiele am Montag verloren und stehen damit als Absteiger fest. Die Italiener unterlagen im entscheidenden Spiel Kasachstan mit 2:5 (1:2, 1:1, 0:2). Großbritannien lag lange in Führung, ehe Österreich aufdrehte und nach zwei Zwei-Tore-Rückständen noch mit 5:3 (0:1, 0:1, 5:1) gewann. Die beiden abgestiegenen Nationalmannschaften müssen nun im nächsten Jahr in der Division I um den Wiederaufstieg kämpfen.

Slowenien und Ungarn stehen dagegen bereits als Aufsteiger aus der Division I fest, damit sind nach den Aufstiegen die 16 Plätze in der Top-Division komplett vergeben. Da Russland und Belarus aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine von der WM ausgeschlossen worden waren, herrscht noch Unklarheit darüber, wie der Weltverband IIHF mit den Nationalmannschaften umgehen wird.