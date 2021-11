U 16 gewinnt zum Jahresabschluss in Tschechien: "Es war ein verdienter Sieg"

Am Samstag konnte die deutsche U-16-Auswahl den Jahresabschluss positiv gestalten. Mit 3:1 gewann das Team von Christian Wück gegen die Tschechen.

Mit dem Sieg revanchierte sich die U 16 für die knappe Niederlage am vergangenen Donnerstag - mit 2:3 unterlag das Team von Wück trotz Comeback der tschechischen U 16. Am Samstag brachte Henrik Koch Deutschland in Führung (38.), ehe Simon Tesar kurz nach Wiederanpfiff für Tschechien ausglich (46.). Forzan Ouedraogo (56.) stellte nur zehn Minuten später den alten Abstand wieder her, Bence Dardai (73.) machten dann gut 15 Minuten vor Schluss alles klar.

Nach dem Spiel war Wück zufrieden mit seinen Jungs: "Im Vergleich zum ersten Spiel sind wir viel aggressiver und auch mit einer anderen Mentalität in das Spiel gegangen." Er habe seiner Mannschaft mitgegeben, jedes Spiel mit der richtigen Einstellung anzugehen. "Das haben die Jungs heute gut umgesetzt und deswegen war es ein verdienter Sieg", so der 48-Jährige auf dfb.de.

Tore und Karten 0:1 Koch (38') 1:1 Simon Tesar (46') 1:2 Ouedraogo (56') 1:3 Dardai (73') Deutschland Dal (27. ) Spielinfo Stadion Letni Stadion Anstoß 13.11.2021, 11:00 Uhr Stadion Letni Stadion Pardubice

Die Partie gegen Tschechien war die letzte in diesem Kalenderjahr. Erst im Februar stehen für die U 16 weitere Spiele an - die Gegner sind allerdings noch nicht bekannt.