|Platz
|Verein
|Spiele
|Diff.
|Pkt.
|—
|1
|Portugal
|2
|4
|6
|—
|2
|Türkei
|2
|-1
|3
|—
|3
|Tschechien
|2
|-1
|1
|—
|4
|Georgien
|2
|-2
|1
Stanek - Holes, Hranac, Krejci - Coufal, Soucek, Provod, D. Jurasek, Barak, Hlozek - Chytil
Reservebank:
Jaros (Tor), Kovar (Tor), Vitik, Vlcek, Zima, Cerny, Cerv, Doudera, M. Jurasek, Lingr, Sevcik, Sulc, Chory, Kuchta, Schick
Trainer:
Hasek
Günok - Müldür, Akaydin, Demiral, Kadioglu - Yüksek, Özcan, Arda Güler, Calhanoglu, Yildiz - Yilmaz
Reservebank:
Bayindir (Tor), Cakir (Tor), Ayhan, Celik, Kaplan, Kahveci, Kökcü, Okay, Yazici, Akgün, Aktürkoglu, Kilicsoy, Tosun, Yildirim
Trainer:
Montella