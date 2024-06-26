Europameisterschaft

Europameisterschaft Liveticker

Georgien
GEO
in 24 Min.
Portugal
POR
Tschechien
CZ
in 24 Min.
Türkei
TUR
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Europameisterschaft 2024, Vorrunde, 3. Spieltag
Tschechien
Tschechien
3. Platz
in 24 Min.
Türkei
Türkei
2. Platz

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20:25 Uhr
Sein Gegenüber Vincenzo Montella nimmt nach der misslungenen Vorstellung gegen Portugal ganze sieben Wechsel vor: Günok steht nach seiner Genesung wieder für Bayindir im Tor, Demiral ersetzt den gesperrten Bardakci. In der Abwehr beginnt Müldür rechts für Celik, im zentralen Mittelfeld starten Yüksel und Dortmunds Özcan und auf außen sind Yildiz und Arda Güler zurück. Ayhan, Kökcü, Aktürkoglu und Aydin sitzen zunächst auf der Bank.
20:18 Uhr
Tschechien-Coach Hasek wechselt im Vergleich zum Samstag zweimal: Torjäger Schick, der verletzt raus musste, wird von Chytil ersetzt, der bereits gegen Georgien für den Leverkusener eingewechselt wurde. Zudem nimmt Wolfsburgs Cerny draußen Platz, für ihn kommt Barak in die erste Elf.
20:10 Uhr
Die Türken konnten im letzten Spiel nicht an ihren starken Turnierauftakt gegen Georgien (3:1) anknüpfen und verloren gegen Portugal, das dadurch vorzeitig die Gruppe gewann, mit 0:3.
20:07 Uhr
Tschechien zeigte im letzten Spiel gegen Georgien eine dominante Vorstellung, belohnte sich aber vor dem gegnerischen Tor nicht und hätte mit der letzten Aktion des Spiels fast noch den späten Nackenschlag in Form des georgischen Siegtreffers kassiert. Durch den einen Zähler hat die Mannschaft von Ivan Hasek aber immerhin noch die Möglichkeit auf das Weiterkommen.
19:56 Uhr
Der letzte Spieltag in der Gruppe F: Im Hamburger Volkspark treffen Tschechien und die Türkei aufeinander. In dem Duell geht es noch um das Weiterkommen, das sich die Tschechen nur durch einen Sieg sichern können. Der Türkei dagegen reicht ein Remis in jedem Fall.

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Tabelle - Gruppe F

Platz Verein Spiele Diff. Pkt.
1 Portugal Portugal 2 4 6
2 Türkei Türkei 2 -1 3
3 Tschechien Tschechien 2 -1 1
4 Georgien Georgien 2 -2 1
Tabelle Vorrunde, 3. Spieltag

Begegnungen

Georgien
Georgien
in 24 Min.
Portugal
Portugal
Tschechien
Tschechien
in 24 Min.
Türkei
Türkei

Aufstellung

Stanek - Holes, Hranac, Krejci - Coufal, Soucek, Provod, D. Jurasek, Barak, Hlozek - Chytil

Reservebank:
Jaros (Tor), Kovar (Tor), Vitik, Vlcek, Zima, Cerny, Cerv, Doudera, M. Jurasek, Lingr, Sevcik, Sulc, Chory, Kuchta, Schick

Trainer:
Hasek

Günok - Müldür, Akaydin, Demiral, Kadioglu - Yüksek, Özcan, Arda Güler, Calhanoglu, Yildiz - Yilmaz

Reservebank:
Bayindir (Tor), Cakir (Tor), Ayhan, Celik, Kaplan, Kahveci, Kökcü, Okay, Yazici, Akgün, Aktürkoglu, Kilicsoy, Tosun, Yildirim

Trainer:
Montella

Taktische Aufstellung