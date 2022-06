Nach Kuchtas tollem Heber: Spanien gleicht in Tschechien spät aus

Im zweiten Spiel der Nations League in der Liga A, Gruppe 2 hat Spanien zum zweiten Mal remis gespielt. In Tschechien glichen die Iberer nach einem tollem Tor der Hausherren spät aus.

Die Partie begann direkt mit einem Highlight, denn nach wenigen Minuten zappelte der Ball im Netz, Pesek hatte nach Querpass von Kuchta eingeschoben. Aber der Jubel hielt zunächst nur kurz, denn die Fahne ging hoch. Der VAR blickte noch einmal drauf - und gab den Treffer, da Carvajal das Abseits aufgehoben hatte.

In der Folge entwickelte sich eine Partie, die sich größtenteils im Mittelfeld abspielte. Gute Chancen gab es hüben wie drüben nicht zu sehen. Das änderte sich kurz vor dem Seitenwechsel, als die Spanier noch ein Highlight zu bieten hatten: Rodri fand im Strafraum Gavi, der mit seiner Technik links unten zum 1:1-Pausenstand vollendete (45.+3). Gavi avancierte mit 17 Jahren und 304 Tagen zum jüngsten Torschützen der Seleccion, er unterbot die Marke seines Klubkollegen Ansu Fati aus dem Jahr 2020 um sieben Tage.

Kuchta trifft traumhaft - Spanien antwortet spät

Der zweite Durchgang hatte in Sachen Torchancen mehr zu bieten, die erste Gelegenheit hatte Kuchta, er war frei durch und schob die Kugel rechts vorbei (54.). Einige Zeigerumdrehungen später war es Ferran Torres, der Tschechiens Keeper Vaclik per Absatzkick prüfte (58.). Es ging nun munter hin und her und die Spanier hatten den Torschrei schon auf den Lippen, doch der eingewechselte Asensio traf nur den rechten Pfosten (62.).

Und die Gastgeber? Die stellten auf 2:1! Bei einem Cerny-Steilpass sah Garcia gar nicht gut aus. Der Defensivmann verschätzte sich, sodass Kuchta frei durch war und per traumhaftem Lupfer über Unai Simon hinweg zum 2:1 vollendete (66.). Die Gäste suchten die Antwort und hätten sie beinahe in Person von Ferran Torres gefunden, er nickte die Kugel an den rechten Außenpfosten - zum zweiten Mal Aluminiumpech für die Iberer (70.). Am Ende warfen die Spanier alles nach vorne - und glichen in der 90. Minute aus: Nach Asensios Flanke von der linken Seite köpfte Inigo Martinez den Ball mit Hilfe der Unterkante der Latte ins Tor. Der Ball prallte anschließend knapp hinter die Linie, der Treffer hielt dem VAR-Check stand.

Nach dem 2:1 gegen die Schweiz gab es für die Tschechen im zweiten Spiel nun einen Punkt. Spanien holte nach dem 1:1 gegen Portugal das zweite Remis in Serie.