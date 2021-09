"Verdienter Sieg": Wörns sieht dennoch Luft nach oben

Die deutsche U 20 ist nach fast einem Jahr Corona-Pause mit einem 2:0-Sieg in Tschechien in den neuen Zyklus gestartet. Zwei Tore binnen fünf Minuten machten letztlich den Unterschied aus.

Simon Asta von Greuther Fürth in der 70. Spielminute und Werder Bremens Nick Woltemade in der 75. sorgten für den Erfolg der deutschen Elf. Zuvor hatte Deutschland mehr vom Spiel und ein Chancenplus gehabt, allerdings ließ das erlösende Tor lange auf sich warten. Erst ein Abpraller, den Asta sicher zum 1:0 veredelte, brach den Bann. Kurt darauf nutzte Woltemade einen Foulelfmeter zum Endstand.

"Das haben die Jungs heute sehr gut gemacht", lobte DFB-Trainer Christian Wörns die Leistung seiner Schützlinge in einer Verbandsmitteilung und betonte: "Wir mussten gegen die Tschechen unheimlich arbeiten. Die haben gekämpft und bei unserem Umschaltspiel immer wieder auch Fouls gezogen. Es war ein hartes Spiel und ein Arbeitssieg. Wir haben verdient gewonnen."

Wörns merkte aber auch an, dass nicht alles rosig war, so gebe es in puncto Effizienz Luft nach oben: "Wir müssen im Abschluss konsequenter sein, wir hätten noch das 3:0 oder 4:0 nachlegen können. Daran müssen wir arbeiten."

Spielinfo Stadion Chance Arena Anstoß 02.09.2021, 16:30 Uhr Jablonec

Deutschland trifft am kommenden Montag in Zwickau auf Norwegen (15 Uhr).