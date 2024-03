Trummer-Doppelpack: ÖFB-U-19 wahrt EM-Quali-Aufstiegschance

Das österreichische U-19-Nationalteam hat mit einem 2:0-Erfolg über Slowenien seine EM-Quali-Aufstiegschance gewahrt.

Österreichs U-19-Nationalteam hat die Chance auf ein Ticket für die EM-Endrunde im Sommer in Nordirland gewahrt. Die ÖFB-Auswahl gewann am Samstag in Lendava beim Eliterunde-Miniturnier gegen Gastgeber Slowenien mit 2:0 und schrieb damit im zweiten Anlauf erstmals an. Zum neuen Gruppe-1-Leader stieg Spanien (4) mit einem 2:1-Erfolg gegen den Kosovo (3) auf. Die Kosovaren hatten sich zum Auftakt am Mittwoch gegen Österreich mit 1:0 durchgesetzt.

Für die Truppe von Coach Lederer avancierte der 18-jährige Liefering-Offensivspieler Trummer mit einem Doppelpack (31., 85.) zum Matchwinner. Trummer und Co. müssen jetzt zum Abschluss am Dienstag (12 Uhr) in Gornja Radgona gegen Spanien gewinnen und darauf hoffen, dass der zweitplatzierte Kosovo nicht gegen Slowenien (1) gewinnt. Denn nur der Gruppensieger schafft den Sprung zur EM.