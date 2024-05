"Truly Classic": BVB präsentiert neues Heimtrikot im Nadelstreifen-Design

Borussia Dortmund hat am Freitag sein Heimtrikot für die neue Saison 2024/25 präsentiert. Beim abschließenden Heimspiel gegen Absteiger Darmstadt 98 wird der BVB am Samstag erstmals in den neuen Jerseys auflaufen.

Das neue Trikot kommt auch für die kommende Spielzeit wenig überraschend in den Vereinsfarben Schwarz und Gelb daher - diesmal im Nadelstreifen-Look mit schwarzen Ärmeln. Es soll das "Neueste in einer langen Reihe von schwarzgelben Klassikern" sein.

"Das klassische und zeitlose Trikotdesign spiegelt unter dem Motto 'Truly Classic' die Kultur des Vereins wider, die von Generationen von Spielern und Fans geprägt wurde“, heißt in der entsprechenden Meldung auf der Website des Champions-League-Finalisten am Freitag: "Es bleibt den Dortmunder Wurzeln treu und ist zeitgleich zukunftsweisend."

Auslieferung erst ab dem 5. Juni

Im Nacken des neuen Heimtrikots von Ausrüster Puma, das 90 Euro bzw. in der "Authentic" Version 140 Euro kostet (ohne Flock), ist der Schriftzug "Borussia verbindet" zu lesen. In seinem Fanshop weist der BVB allerdings am Release-Tag darauf hin, dass Bestellungen des Trikots "aufgrund des riesigen Ansturms zum CL-Finale" erst ab dem 5. Juni ausgeliefert werden.

Schon vor dem abschließenden Heimspiel gegen den Tabellenletzten Darmstadt 98 (Samstag 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht fest, dass der BVB die Bundesliga-Saison auf Platz 5 beenden wird. Unabhängig vom Ausgang des Champions-League-Endspiels gegen Real Madrid im Londoner Wembley-Stadion am 1. Juni reicht das in dieser Saison, um auch in der kommenden Spielzeit in der Königsklasse zu spielen.

Ein besonderes Spiel wird das Duell mit den Lilien am 34. Spieltag trotzdem: Der langjährige BVB-Kapitän Marco Reus läuft zum vorerst letzten Mal im (neuen) BVB-Trikot im Signal Iduna Park auf.