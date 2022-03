Trüffel im Piemont: Cristiano Ronaldo hat nicht zum ersten Mal "geschwänzt"

Laut ManUnited-Coach Ralf Rangnick hatte Cristiano Ronaldo am Sonntag bei der deutlichen Derbypleite bei Stadtrivale ManCity (1:4) mit einer Verletzung am Hüftbeuger gefehlt. Am Ende war der Portugiese aber nicht mal live im Stadion. Für seinen ehemaligen Klub Juventus keine unbekannte Geschichte.

Cristiano Ronaldo hat beim prestigeträchtigen Manchester-Derby verletzungsbedingt gefehlt. Das Gerede über eine angebliche Blessur bei CR7 "ergibt für mich keinen Sinn", sagte im Anschluss Red-Devils-Ikone Roy Keane deutlich. Unter anderem "The Athletic" berichtete zudem, dass der Star noch vor dem Duell in seine portugiesische Heimat geflogen sei, was im Team für Verwunderung gesorgt haben soll.

Und so wurde Cristiano Ronaldo, der bislang unter Rangnick erst magere drei Tore erzielt hat und überhaupt seit seiner Rückkehr zu ManUnited in 23 Premier-League-Einsätzen an seinen eigenen Ansprüchen gemessen nur bei neun Treffern steht, gar nicht im Stadion gesichtet. Kurzum: Der 37-Jährige wohnte seinen Kollegen bei der deutlichen Pleite nicht hautnah bei.

Zwischen 2018 und 2021, als der Stürmer für Juventus gespielt hatte, war so etwas in abgewandelten Formen ebenfalls vorgekommen ...

Trüffeljagd statt Lecce

Im Oktober 2019 etwa war Cristiano Ronaldo vor dem Gastspiel bei US Lecce vom damaligen Juve-Coach Maurizio Sarri eine Pause auferlegt worden. Statt sich aber immerhin mit auf die Bank für den Fall der Fälle zu setzen (1:1 endete das Spiel), begab sich der Offensivkünstler mit Freunden und Familie auf die Suche nach teuren Trüffeln im Piemont, genauer gesagt im Ländlichen nahe der Stadt Alba. Fotos von diesem Ausflug in die Wälder waren damals bei Social Media gelandet.

Nur zwei Wochen später war CR7 dann von Trainer Sarri beim Duell mit Milan in der 55. Minute ausgewechselt worden. Paulo Dybala kam dafür und erzielte sogar den Siegtreffer. Davon bekam Cristiano Ronaldo live aber nichts mehr mit, er zeigte sich nicht erfreut über seine Auswechslung, verließ kurzerhand das Allianz Stadium und sah sich den Rest der Partie nicht von der Bank aus mit an.

Über seine Abreise Richtung Heimat im März 2020 hatte es zudem Diskussionen gegeben, er würde die Covid-19-Protokolle nicht ernst genug nehmen. Allerdings handelte es sich hier damals um eine Freigabe von Juventus, da seine Mutter krank geworden war.

Nun eben die nächste Abwesenheit des Routiniers, was laut englischen Medienberichten beim Team gar nicht gut angekommen sei. Rangnicks Erklärung dazu bezog sich aber nur auf die Verletzung: "Unser Arzt kam am Freitagmorgen vor dem Training zu mir und sagte, dass Cristiano wegen Problemen mit seinem Hüftbeuger nicht trainieren könne. Und am Samstag auch nicht." Laut der Boulevard-Zeitung "The Sun" soll sich CR7 aber auch deswegen verletzt abgemeldet haben und in seine Heimat Portugal geflogen sein, nachdem ihm von Coach Rangnick (63) mitgeteilt worden sei, dass er gegen City nicht in der Startelf stehen und nur von der Bank kommen würde.