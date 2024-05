Trslic, Stephan und Frisorger: Schweinfurt bindet Trio

Mit Torwart Nico Stephan (23) sowie den beiden Abwehrspielern Kevin Frisorger (24) und Luca Trslic (23) haben weitere Akteure ihre Verträge in Schweinfurt verlängert. Stephan unterschrieb ein neues Arbeitspapier bis 2026, Trslic und Frisorger jeweils für die kommende Spielzeit. "Für uns sind diese Spieler extrem wichtig und somit wollten wir von Beginn an alle drei unbedingt halten. Dass mittlerweile so viele Spieler und Leistungsträger ihre Verträge verlängert haben und weiterhin den gemeinsamen Weg der Schnüdel mitgehen, ist ein hervorragendes Zeichen", freut sich Andreas Brendler, sportlichen Leiter.