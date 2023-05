Paris gewinnt in Troyes und stellt die Weichen auf Titelverteidigung

Mit kuriosen Toren, einer Pyro-Unterbrechung und wenig Glanz hat sich Paris St. Germain bei Kellerkind ES Troyes AC durchgesetzt. Der Vorsprung vor RC Lens auf Platz zwei beträgt damit sechs Punkte.

Mission erfüllt: Paris St. Germain hat sich in Troyes mit 3:1 durchgesetzt. IMAGO/PanoramiC

Die vergangene Woche war bei Paris St. Germain von Unruhen geprägt. Erst patzte der Spitzenreiter zuhause gegen den FC Lorient (1:3), dann sorgte Messis Ausflug nach Saudi-Arabien für Aufsehen. Der Verein suspendierte den Argentinier.

Bei Kellerkind ES Troyes war die Aufgabe entsprechend klar: Der Hauptstadt-Klub sollte wieder positive Schlagzeilen schreiben. Außerdem brauchte es die drei Punkte um im Meisterschaftsrennen erneut davonzuziehen. Ekitike ersetzte dafür Messi. Außerdem begann Zaire-Emery für den gesperrten Hakimi und Fabian für Soler (Bank).

Blitzstart durch Mbappé

Dieser Plan ging gleich zu Beginn auf - wenn auch etwas kurios. Vitinhas Flanke wurde so abgefälscht, dass sie auf der Latte landete und kurz vor dem Tor zurück ins Feld sprang. Dort stand Mbappé bereit und nickte ein (8.).

In der Folge kontrollierte Paris die Partie, ehe sie aufgrund von fliegenden Pyro-Fackeln aus dem Heim-Block für kurze Zeit unterbrochen werden musste (15.). Im Anschluss hatte Fabian die beste Chance aus der Distanz, doch Gallon war zur Stelle (27.).

Es dauerte eine knappe halbe Stunde bis Troyes die extrem defensive Ausrichtung etwas auflockerte und sich auch mal vorne zeigte. Donnarumma kam nach einem Steilpass in den Sechzehner auf Baldé zwar zuerst an den Ball, wischte die Kugel aber in die Füße von Ugbe. Der versuchte sich aus 16 Metern, doch Marquinhos blockte (29.).

Kurz vor der Pause war der PSG-Keeper erneut gefragt. Diesmal setzte Baldé einen Flugkopfball platziert ins rechte Eck, doch Donnarumma parierte stark (45.).

Nach dem Seitenwechsel bot sich dann wieder ein ähnliches Bild wie in der Anfangsphase. Paris kontrollierte das Spiel nach Belieben und kam hin und wieder zu Abschlüssen. Mit dem besten scheiterte Verratti aus kurzer Distanz an Gallon (53.).

Paris erhöht und schaltet einige Gänge zurück

Wenige Minuten später war Verratti, der von den Gastgebern immer wieder ungewöhnlich viel Platz bekam, erneut beteiligt. Seine Flanke aus dem Halbfeld landete beim freien Vitinha. Der köpfte zuerst Gallon an, doch die Abwehr des Keepers sprang an Vitinhas Fuß und von dort ins Tor (59.).

PSG nahm daraufhin den Fuß vom Gas und wurde bestraft. Chavalerin brachte ESTAC per Kopf noch einmal ins Spiel (83.). Nur drei Minuten später war die Euphorie im Stade de l'Aube aber wieder verflogen. Gallon reagierte zwar stark gegen Mbappé, bei Fabians Nachschuss war der Torwart jedoch machtlos (86.). Der Spanier setzte den Ball zum 3:1-Endstand in den Winkel.

PSG thront damit mit sechs Punkten Vorsprung und dem deutlich besseren Torverhältnis vier Spiele vor Schluss an der Tabellenspitze. Am kommenden Samstag (21 Uhr) empfängt die Mannschaft von Christophe Galtier den AC Ajaccio. Troyes kann dagegen mit zwölf Punkten Rückstand auf Platz 16 wohl für die Ligue 2 planen. Nächsten Sonntag (15 Uhr) geht es allerdings zuerst zu Stade Rennes.