Trotz Zwangsabstieg: Friesenbichler verlängert bei Leoben

Der wegen finanzieller Gründe zum Zwangsabstieg verurteilte DSV Leoben kann auch in Zukunft auf die Dienste von Kevin Friesenbichler bauen. Wie die Steirer auf ihren Social-Media-Kanälen verlautbaren, hat der Angreifer seinen auslaufenden Vertrag beim zukünftigen Drittligisten verlängert.

Trotz 51 gesammelter Punkten und Tabellenplatz vier muss der DSV Leoben nach nur einem Jahr wieder den Gang in die Drittklassigkeit antreten. Den Steirern war aus finanziellen Gründen die Zulassung für die zweite Liga verweigert worden, weshalb man in der kommenden Saison am Monte Schlacko nur mehr Drittliga-Fußball zu sehen bekommen wird. Ob es zu einem personellen Aderlass kommen wird, ist offen, doch zumindest auf eine Konstante kann man auch in der anstehenden Spielzeit zählen.

Denn wie der Verein auf seinen Social-Media-Kanälen mitteilt, hat sich Angreifer Kevin Friesenbichler dazu entschieden, den Klub nicht nach nur einer Saison wieder zu verlassen, sondern seinen Vertrag vielmehr zu verlängern. Der ehemalige U-21-Teamspieler Österreichs ist seit vergangenem Sommer für die Donawitzer aktiv und brachte es in 24 Ligaeinsätzen auf acht Tore sowie sechs Assists. Damit war der 30-Jährige in der Scorerliste der abgelaufenen Spielzeit auf Platz fünf zu finden.

Teamintern brachte es nur Deni Alar auf mehr Treffer, mit 16 Stück sicherte sich der ehemalige Rapid- und Sturm-Angreifer sogar gemeinsam mit SKN-Stürmer Dario Tadic den Titel zum Torschützenkönig.