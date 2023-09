Trotz Zusatz-Faktor Xhaka: Bayers schlechter Standard

Tritt der Gegner zum Standard an, herrscht bei Bayer 04 Alarmzustand. Bereits viermal hat es beim Tabellenführer nach ruhenden Bällen geklingelt. So auch beim 2:2 beim Gipfeltreffen in München. Die Ursachenforschung ist nicht einfach.

Es hatte fast sechs Stunden gedauert. In der 86. Minute des Gipfeltreffens in München, also nach 356 Minuten in dieser Saison kassierte Bayer 04 mit dem zwischenzeitlichen 2:1 der Münchner seinen ersten Gegentreffer aus dem Spiel heraus. Beleg für eine gute (Rest-)Verteidigung von Trainer Xabi Alonso in dieser Saison. Die Zeiten, in denen defensive Anfälligkeit als Wegbegleiter des Leverkusener Offensivspektakels verlässlich vorzufinden war, sind offenbar vorbei.

"Dieses Jahr ein bisschen die Schwäche"

Dass der Tabellenführer nach vier Partien aber trotzdem fünf Gegentreffer und folglich eben schon vier nach ruhenden Bällen kassiert hat - wie auch das 0:1 im Gipfeltreffen -, ist eine der wenigen Baustellen, die beim Tabellenführer derzeit zu bearbeiten sind.

"Das darf auf diesem Niveau normalerweise nicht passieren", moniert Mittelfeld-Chef Granit Xhaka, der um die Problematik nicht herumredet: "Letztes Jahr war das die Stärke. Dieses Jahr ist es ein bisschen die Schwäche. Wir machen natürlich auch Standardtore, aber wir müssen das besser anschauen: Wir müssen viel näher an den Männern sein, beim ersten Tor verliere ich Harry Kane aus den Augen."

Xhaka auch selbstkritisch

Inwieweit es sich um eine große Schwachstelle handelt, oder ob Bayer in dieser Disziplin - anders als in vielen anderen Bereichen - auch einfach einen kleinen Anti-Lauf hat, muss sich zeigen. Beim 0:1 in München spielte definitiv auch Pech mit hinein. "Der Ball wird auch vom eigenen Mann verlängert, das hat mich ein bisschen irritiert. Wenn Eddy (Tapsoba, Anm. d. Red.) nicht drankommt - ich spekuliere schon auf den Ball", erklärte Xhaka bei "Sky", um aber selbstkritisch festzustellen: "Ich muss viel näher bei Harry Kane sein."

Eine personelle Ursache für die Standardschwäche gibt es nicht. Hat Bayer 04 zu seinem drei Abwehrhünen, Odilon Kossounou, Jonathan Tah und Edmond Tapsoba, sowie Robert Andrich mit Xhaka doch sogar noch einen kopfballstarken Akteur dazubekommen. Trotz dieses zusätzlichen Stabilitätsfaktors klingelt es zu häufig. An Körpergröße und Kopfballspiel kann das Problem eigentlich nicht liegen. "Jeder Spieler von uns muss da die Aufgabe ein bisschen besser annehmen", fordert Xhaka folglich.

Hofmann sieht es als Challenge

In der Vorbereitung hatten übrigens Xabi Alonso und sein Trainerteam in einem internen Wettbewerb kleine "Zückerchen" für seine Profis ausgelobt für jeden zweiten Standardtreffer, den die Werkself erzielte - und auf einmal flutschte es nach Ecken und Freistößen für Bayer.

Die Konsequenz daraus ist für Angreifer Jonas Hofmann in Bezug auf die zu vielen Gegentreffer nach ruhenden Bällen klar: "Das sollte eine Challenge sein, dass wir da stabiler werden. Standards können Spiele verändern. Das haben wir auch in München gesehen. Da müssen wir dranbleiben. Das wird in den nächsten Tagen ein Thema sein in der Analyse. Das werden wir mit Sicherheit angehen." Mal sehen, ob Xabi Alonso Bayer auch diese Macke austreiben kann.