Trotz Zitterpartie: Brady bleibt der Falcons-Schreck - Bills-Blowout für Steelers

Gute Erinnerungen an die Atlanta Falcons hat Tom Brady noch aus einer legendären Super-Bowl-Aufholjagd - und auch überhaupt. Seine Bilanz hielt der siebenmalige Super-Bowl-Sieger auch dieses Mal aufrecht. Die Buffalo Bills avancierten unterdessen zum Bulldozer für die überforderten Steelers - und auch Detroit ging mächtig baden.

Foul an Brady? Falcons zeigen sich erzürnt

Dass Tom Brady Spiele gegen die Falcons zu schätzen weiß, ist spätestens seit der irren Super-Bowl-Aufholjagd 2017 bekannt. Damals hatte der Star-Quarterback noch im Dress der New England Patriots aus einem 3:28 einen famosen 34:28-Erfolg geformt - und sich überhaupt in seiner Karriere als steter Atlanta-Schreck aufgeplustert. So auch dieses Mal: Das 21:15 in dieser Week 5 war bereits das elfte Duell Bradys mit den Falcons - und am Ende eben auch der elfte Sieg.

Vor allem dank Running Back Leonard Fournette, der einmal in die Endzone gelaufen war und einen Touchdown-Pass gefangen hatte, legten die Bucs eine saubere 21:0-Führung bis Ende des dritten Viertels hin. Alles sah also nach einem klaren Sieg aus.

Doch Atlanta um Spielmacher Marcus Mariota (über 200 Total Yards, ein Touchdown-Pass) gab sich nicht auf, verkürzte bis wenige Minuten vor Ende auf 15:21 - und stoppte den Angriff Tampa Bays um den nicht einmal mit einem "Sack" versehenen Routinier Brady (52 versuchte Pässe, 35 angebrachte für 351 Yards und einen TD) noch einmal. Doch beim Tackling und vermeintlich erstem "Sack" von Defensive Tackle Grady Jarrett entschied das Schiedsrichtergespann auf "Roughing the passer" - was zu großer Verwunderung bei den Falcons-Spielern und -Trainern sowie auch bei TV-Experten führte. Brady jedenfalls bedankte sich artig, brachte das 21:15 über die Zeit.

Die Buccaneers verbesserte sich damit auf die wichtige Zwischenbilanz von 3:2, Atlanta rutschte auf 2:3 ab.

98 Yards - und "Good Night, Steelers"

Ganz und gar nicht zittern mussten an diesem Spieltag die Buffalo Bills (4:1). Denn schon nach wenigen Augenblicken beim Heimspiel vor rund 70.000 tosenden Fans im Highmark Stadium gegen die schwach gestarteten Pittsburgh Steelers (1:4) war die Messe quasi gelesen. Star-Quarterback Josh Allen warf direkt mal einen Touchdown-Pass auf seinen durchgebrochenen Receiver Gabe Davis - für 98 Yards!

Doch nicht nur das: Davis tütete im zweiten Viertel direkt noch einen weiten Score ein - dieses Mal nach Zuspiel über 62 Yards. Insgesamt verbuchte Spielmacher Allen am Ende stolze 424 Yards und vier TD-Pässe, da fiel eine Interception auch nicht mehr ins Gewicht. Auch deshalb, weil Pittsburghs Offense um den erstmals von Beginn an eingesetzten Rookie-Quarterback Kenny Pickett (327 Yards, eine Int.) nie ins Rollen kam. Letztlich bekamen die Steelers eine Backpfeife geschmettert - 3:38 hieß es aus ihrer Sicht. Noch nie zuvor unter dem bereits seit 2007 im Amt befindlichen Head Coach Mike Tomlin hatte "Steel City" so deutlich verloren - genauer seit 1989 nicht mehr.

"Das Taschenmesser" macht den Unterschied

Mehr als nur dritter Quarterback bei den New Orleans Saints: Allzweckwaffe Taysom Hill. IMAGO/ZUMA Wire

Hochspannend war der Showdown zwischen New Orleans Saints (2:3) und Seattle Seahawks (2:3), bei denen Spielmacher Geno Smith als Nachfolger des in Denver arg strauchelnden Russell Wilson einnal mehr mächtig überzeugte. 268 Yards, drei TDs, keine Fehler - Hut ab. Dreimal gingen die Hawks deswegen im Verlauf dieser Achterbahnfahrt in Front, den Sieg bekamen sie aber nicht. Denn New Orleans fand selbst immer wieder starke Antworten - und das hatte nicht direkt mit Quarterback und Jameis-Winston-Ersatzmann Andy Dalton zu tun. Denn während der Routinier nur 187 Yards und einen TD bei einer Interception erreichte, trumpfte der laufstarke Spielmacher Taysom Hill auf - und zwar hiermit: Sein einziger Pass über 22 Yards war einer zum Touchdown, obendrein tankte sich "das Schweizer Taschenmesser" neben 112 Rushing Yards ganze dreimal in die Endzone. Und so eben fuhren die Saints ein wichtiges 39:32 ein.

"40 Burger" und "Shutout": Was war sonst noch los?

Die New York Jets - mit der aktuellen Bilanz von 3:2 auch ein Überraschungsteam der NFL - verpassten den mit 3:0 gestarteten Miami Dolphins die zweite Niederlage in Folge. Eine saftige obendrein: Mit 40:17 schlugen die Mannen aus dem "Big Apple" zu, im Amerikanischen auch "40 Burger" bezeichnet. Schmecken ließen es sich vor allem die Läufer der Jets, gleich fünf Rushing TDs gab es. Das Bittere für die Fins dabei: Neben dem bekanntermaßen fehlenden Tua Tagovailoa (Gehirnerschütterung samt Debatte) verletzten sich dessen Ersatzmann Teddy Bridgewater an diesem Spieltag früh am Ellenbogen, sodass Rookie und Siebtrunden-Pick Skylar Thompson übernehmen musste. Der junge Profi bekam dabei keinen Fuß sauber gesetzt, erreichte keinen TD neben Interception und Fumble.

Beim direkten NFC-North-Duell zwischen Minnesota Vikings (4:1) und Chicago Bears (2:3) legte vor allem ein dominanter Beginn der Hausherren den Grundstein zum am Ende doch noch knappen 29:22 - genauso wie die Tatsache, dass sich Minneapolis' Quarterback Kirk Cousins (TD und Int.) kurz vor Spielschluss über ein Yard in die Endzone schmiss und so den Sieg klarmachte.

Klare Patriots-Sache: Die Defense ließ gar nichts zu - und Kicker Nick Folk verwandelte gleich fünfmal. IMAGO/USA TODAY Network

Klar war alles in New England, wo die heimischen Patriots (2:3) der bis zu diesem Spieltag punktstärksten Offense der Detroit Lions (1:4) rein gar nichts gestatteten. Auch das Comeback des zuletzt verletzten Deutsch-Amerikaners Amon-Ra St. Brown verhalf Quarterback Jared Goff (229 Yards, Int. plus Fumble) nichts - und auch Tight End T.J. Hockensen fand sich nicht zurecht gegen eine brachial gut vorbereitete Pats-Abwehr. Am Ende besorgten fünf (!) Field Goals von Nick Folk sowie ein Touchdown-Pass vom jungen Ersatzspielmacher Bailey Zappe und ein Fumble-Return von Safety Kyle Dugger über fast 60 Yards den 29:0-Endstand.

Die Washington Commanders rutschten ihrerseits bereits auf 1:4 ab durch ein 17:21 gegen die zum dritten Mal in Folge siegreichen Tennessee Titans, die sich vor allem auf Laufmaschine Derrick Henry verlassen durften (über 130 Total Yards und zwei Rushing TDs). Bei den Hauptstädtern besiegelte Quarterback Carson Wentz gegen Ende mit einer kostspieligen Interception die bereits vierte Pleite.

Bereits am Nachmittag hatten die fortan bei 3:2 stehenden Green Bay Packers bei ihrem ersten London-Gastspiel der eigenen Historie trotz gutem Start und komfortabler Führung gegen die New York Giants (4:1) noch eine Niederlage hinnehmen müssen.