Trotz Zauberfuß Dobros: Kickers schlagen Nöttingen

Das Top-Duo der Liga siegt im Gleichschritt und vergrößert seinen Vorsprung: Der SGV Freiberg bezwingt den Göppinger SV, die Stuttgarter Kickers den FC Nöttingen. Die TSG Backnang hingegen muss eine Niederlage hinnehmen.

Es ist nun doch der erwartet spannende Zweikampf an der Spitze der Oberliga Baden-Württemberg. Primus SGV Freiberg siegte zuhause gegen den Göppinger SV. Salz per Kopfballtreffer vor der Pause und Grüttner Mitte der zweiten Hälfte sorgten für die Tore und einen letztlich verdienten Arbeitssieg des Tabellenführers.

Dominik Salz (links) köpft das Tor zum 1:0 für Freiberg. imago images/Avanti

Die Freiberger wehren damit den Angriff des Rivalen Stuttgarter Kickers ab, der sich ebenfalls auf eigenem Platz gegen den FC Nöttingen durchsetzte. Nach klarer 3:0-Führung wurde es am Ende aber doch noch zu einer Zitterpartie in Degerloch. Nach kleineren Torannäherungen auf beiden Seiten war es Obernosterer, der die Kickers per Abstauber aus spitzem Winkel in Führung brachte. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte dann Kolbe nach einer Ecke per Kopf für die beruhigende 2:0-Halbzeitführung, die die Heimelf neun Minuten nach Wiederanpfiff ausbaute: Erneut war es ein Standard, Dicklhuber verlängerte einen Freistoß aus dem Halbfeld mit dem Körper zum 3:0 in die Maschen. Doch wer gedacht hatte, die Messe wäre damit gelesen, hatte die Rechnung ohne Nikolaos Dobros gemacht. Der Goalgetter der Nöttinger brauchte nämlich nur zwei Minuten zwischen der 71. und 73. Minute, um auf 2:3 zu stellen: Erst schnappte er sich einen zweiten Ball und lochte eiskalt ein, dann zauberte er eine direkte Ecke über Castellucci hinweg in den Winkel. Am Ende aber blieb es beim knappen aber verdienten Erfolg der Kickers. Nöttingen rutscht in der Tabelle ab und steht nur mehr knapp über dem Strich.

Dass es sich an der Spitze zu einer reinen Zweierveranstaltung entwickelt, liegt auch an der TSG Backnang. Die nämlich verlor ihr Heimspiel gegen Kellerkind FC Bruchsal. Zweimal brachte Flavio Santoro die TSG in Front, am Ende aber reichte das nicht - auch, weil Backnang einen Strafstoß verschoss. In den letzten Spielminuten sorgten Hajeck (88.) und Walica mit einem Last-Minute-Kopfballtreffer (90.+4) noch für einen 3:2-Auswärtserfolg des FCB und gute Stimmung auf einer langen Heimfahrt. Ebenfalls Zählbares in der Nachspielzeit holte der FSV Bietigheim-Bissingen, der vom SSV Reutlingen mit einem 2:2 im Gepäck heimfuhr und auf Rang fünf klettert. Reutlingen zeigte eine starke Leistung und blieb das neunte Spiel am Stück ungeschlagen, wird sich aber doch ärgern, dass es aufgrund von Markopoulos' Last-Minute-Gegentor (90.+4) nicht zu einem Dreier reichte. Der FC Villingen hingegen drehte einen Rückstand im Heimspiel gegen den Freiburger FC noch in einen 2:1-Sieg um und hat als Tabellenvierter direkten Kontakt zu Rang drei.

Im Keller gab es einen Teilerfolg von Schlusslicht FV Lörrach-Brombach bei Astoria Walldorf II. 3:3 hieß es am Ende - es fehlten dabei nur wenige Augenblicke bis zum zweiten Saisondreier des FV, für den Guy-Roger Eschmann als Doppeltorschütze in Erscheinung trat. Der eingewechselte Rastetter traf in der Schlussminute noch zum Ausgleich für Walldorf. Ebenfalls einen Zähler holte der Vorletzte TSV Ilshofen beim FV Ravensburg - auch hier fehlten nur Minuten zum Überraschungssieg. Nichts zu holen gab es derweil für Dorfmerkingen (1:4 gegen Oberachern, schon nach 17 Minuten stand es 0:3) und den SV Linx (0:3 gegen Pforzheim - Doppelpack Noah Lulic).

Am Sonntag noch steigt das Duell zwischen dem FC Rielasingen-Arlen und der Sport-Union Neckarsulm.