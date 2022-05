"Trotz zahlreicher anderer Angebote": Tikvic wechselt zu Bayern II

Die kleinen Bayern haben für die neue Saison einen jungen Innenverteidiger verpflichtet: Der 18-jährige Antonio Tikvic wechselt zu den Münchnern und erhält einen Vertrag bis Sommer 2025.

"Antonio hat nach dem Drittliga-Rückzug von Türkgücü einige Zeit bei unseren Amateuren mittrainiert und uns spätestens dabei von seinem Talent überzeugt. Er ist ein großer, zweikampfstarker Innenverteidiger mit einer guten Spieleröffnung, wir sehen aber auch noch Steigerungspotenzial in den physischen Komponenten. Wir freuen uns, dass er sich trotz zahlreicher anderer Angebote für uns entschieden hat und ab der kommenden Saison das Bayern-Trikot tragen wird", wird Holger Seitz, Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus, auf der Website der Münchner zitiert.

Tikvic steht seit Juli 2021 bei Türkgücü unter Vertrag und kam fünfmal in der 3. Liga zum Einsatz. Der in Hamburg geborene Defensivspieler könnte in der kommenden Saison altersmäßig sogar noch in der U 19 der Bayern eingesetzt werden. Vor seiner Zeit bei Türkgücü wurde der 18-Jährige im Nachwuchs von Eintracht Frankfurt ausgebildet.

Tikvic kommt im Sommer nun ablösefrei nach München und hat einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieben.