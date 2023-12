Trotz Winter: Verl bleibt spielerischem Ansatz treu

Unter anderem aufgrund der offensiven Spielphilosophie rangiert der SC Verl aktuell auf dem dritten Platz. Dementsprechend bleiben die Ostwestfalen trotz des Winters, der die Platzverhältnisse verschlechtert, ihrem Ansatz treu.

Nach mehr als zwei Monaten verließ der SC Verl am vergangenen Sonntag erstmals wieder den Platz als Verlierer. In ihrem letzten Gastspiel des Jahres verloren die Verler in Münster verdient mit 1:3. "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Konterabsicherung, Kettenverhalten und die Kleinigkeiten in den Details waren nicht gut", blickte Coach Alexander Ende zurück.

Eine Kleinigkeit waren sicherlich die Probleme im Spielaufbau, die Mael Corboz erkannte. Diese führte der Kapitän aber auch auf die Platzverhältnisse aufgrund der Witterung zurück. "Im Winter wird es für uns schwierig, weiterhin so Fußball zu spielen", so der 29-Jährige.

Verl holt in der Sportclub-Arena mehr Punkte als im Vorjahr in Paderborn

Dennoch werden die Ostwestfalen in den beiden verbleibenden Partien des Jahres nicht von ihrem spielerischen Ansatz abweichen. Die Zuschauer dürfen sich also in den kommenden Heimspielen gegen Ulm und Viktoria Köln wieder auf offenivsfreudige Gastgeber einstellen: Der SCV traf in der heimischen Sportclub-Arena bislang durchschnittlich mehr als zweimal pro Partie (19 Tore in neun Spielen).

Ohnehin scheint sich die Rückkehr in das "eigene" Stadion auszuzahlen. Während die Verler in der laufenden Spielzeit 1,89 Punkte pro Heimspiel holen, lag der Schnitt in der Vorsaison im "Ausweichstadion" in Paderborn bei 1,58.

Neben der Entwicklung auf dem Platz, verkündete der Verein am Sonntag auf der Jahreshauptversammlung auch abseits des Platzes positive Neuigkeiten. So präsentierte Verl einen Jahresüberschuss von 128.000 Euro. Als "besonders erfreulich" bezeichnete der Verein bei der Vorstellung des Kassenberichts die Beteiligung am Financial-Fairplay-Fördertopf: Der SCV erhielt mit 46.000 Euro die fünfthöchste Summe aller Drittligisten.