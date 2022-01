Trotz Werder-Stammelf: Auch der zweite Anzug sitzt ganz gut

In seiner bisherigen Amtszeit beim SV Werder Bremen stellte Trainer Ole Werner stets dieselben elf Spieler von Beginn an auf. Doch auch in der zweiten Reihe schlummert noch einiges an Potenzial.

Ole Werner ließ es auch gegen Fortuna Düsseldorf (3:0) dabei und nahm - trotz der vier seit dem vorherigen Spiel aufgetretenen Corona-Fälle - erneut keinerlei Änderung an seiner Aufstellung vor. Mit Niclas Füllkrug, Marco Friedl und Milos Veljkovic standen drei Betroffene wie bereits in den vergangenen drei Spielen unter dem Werder-Trainer in der bis dato immer selben Startelf.

Der begründete seine Entscheidung damit, dass das Trio während der Winterpause zumindest "nicht vier Wochen Vorbereitung, in denen wir wahnsinnig viele neue Dinge gemacht hätten" verpasst hatte. Und, dass ihre Infektionen allesamt nicht so schwerwiegend, sprich ohne Krankheitssymptome, ausgefallen waren: "So konnten wir das Ganze auch verantworten."

Mindestens bemerkenswert war jedoch, dass Werner, der in Bremen personell aktuell nahezu aus dem Vollen schöpfen kann, alle drei zuletzt in Quarantäne befindlichen Spieler quasi durchspielen ließ (Veljkovic wurde erst in der 88. Minute ausgewechselt) - was sicherlich auch durch die rund halbstündige Überzahlsituation nach der Roten Karte gegen Düsseldorfs Kristoffer Peterson begünstigt wurde, der Felix Agu in der 58. Minute ohne Chance auf den Ball gefoult hatte.

Doppelwechsel mit Schmidt und Weiser macht sich bezahlt

Kurz darauf nahm Werner einen Doppelwechsel vor, Niklas Schmidt kam für Leonardo Bittencourt und Mitchell Weiser für Agu (nicht aus Verletzungsgründen). Und: Beide Einwechslungen erwiesen sich zumindest als hilfreich (jeweils kicker-Note 2,5), die Partie, in der es zu jenem Zeitpunkt noch 0:0 stand, am Ende deutlich mit 3:0 zugunsten von Werder zu entscheiden. Weiser präsentierte sich durchaus aktiv, Schmidt bereitete gar das 2:0 von Marvin Ducksch direkt vor. "Man sieht halt auch, dass wir wechseln können und noch tolle Spieler auf den Platz bringen können", betonte Füllkrug und vernahm im Bremer Team "in gewissen Situationen" und "für so ein Überzahlspiel" sogar noch mal eine Steigerung der Qualität.

Mit Nicolai Rapp wurde später noch ein weiterer Profi eingewechselt, der in der Hinrunde eigentlich zum Werder-Stamm zählte. Ebenso Ilia Gruev, der zwischenzeitlich acht Spiele in Folge von Beginn an spielte. Will sagen: Auch hinter den bislang elf gesetzten Bremer Profis tummeln sich weitere Spieler mit einigem Potenzial. Nur im Angriff, wo im Schatten von Füllkrug und Marvin Ducksch eine qualitative Lücke klafft, wechselt Werner bislang eher ungern aus. Eren Dinkci etwa blieb gegen Düsseldorf ohne Einsatz. Doch ansonsten scheint bei Werder auch der zweite Anzug ganz gut zu sitzen.