"Trotz Wehmut": Jahn-Legende Nachreiner zieht den Schlussstrich

Nie spielte er für eine anderen Profiverein. Nun hat sich Regensburgs Vereinsikone Sebastian Nachreiner dazu entschieden, die Schuhe an den Nagel zu hängen.

Die Worte von Tobias Werner, Geschäftsführer Sport in Regensburg, bringen es auf den Punkt: "Kaum ein Spieler hat den SSV Jahn im vergangenen Jahrzehnt auf und neben dem Platz so geprägt." Sebastian Nachreiner, Vereinslegende und Rekordspieler seines Klubs, wird den Jahn im Sommer nach 13 gemeinsamen Jahren verlassen.

Wechselte schon fünfmal mit dem Jahn die Liga

"Trotz ein bisschen Wehmut fühlt sich die Entscheidung für mich richtig und gut an", kommentierte Nachreiner sein bevorstehendes Karriereende. Der Innenverteidiger, der in Mannschaftskreisen "Wastl" gerufen wird, hat in Regensburg zwei Abstiege und drei Aufstiege miterlebt. In der vergangenen Saison hatte er mit dem Jahn sogar um die Herbstmeisterschaft in der 2. Bundesliga mitgespielt.

Es sei fast unmöglich, sich vor Augen zu führen, "was in diesen 13 Jahren hier beim SSV Jahn alles passiert ist", so Nachreiner über eine "sehr lange und vor allem intensive Zeit." Diese war für den Abwehr-Routinier allerdings auch immer wieder geprägt von Verletzungen. Diese hätten "ihre Spuren hinterlassen". Die Saison 2015/16 verpasste er wegen eines Kreuzbandrisses einst gänzlich.

Ich wollte immer so lange spielen, wie es mir Spaß macht und ich das Gefühl habe, dass ich etwas bewirken und der Mannschaft helfen kann. Sebastian Nachreiner

"Ich wollte immer so lange spielen, wie es mir Spaß macht und ich das Gefühl habe, dass ich etwas bewirken und der Mannschaft helfen kann. Deswegen ist jetzt der Zeitpunkt gekommen", zog Nachreiner Bilanz. In dieser Saison war er zumindest auf dem Platz kein großer Faktor mehr, brachte es in der laufenden Spielzeit nur auf acht Einsätze.

Zuvor jedoch war er aus der Regensburger Mannschaft über ein Jahrzehnt nicht wegzudenken. Stolze 264 Spiele bestritt er für die Rot-Weißen, ist damit Rekordhalter. Ein Profi-Tor war ihm nie vergönnt, doch die Abwehrarbeit von Nachreiner wurde bis zuletzt geschätzt. "Mit seinen gezeigten Leistungen war er über Jahre hinweg eine absolute Konstante in der Jahn-Defensive", betonte Werner.

Nun hofft Nachreiner noch auf den Klassenerhalt und somit auf einen krönenden Abschluss mit den Oberpfälzern. Um seinen dritten Zweitliga-Abstieg zu verhindern, braucht es jedoch ein kleines Wunder aus Sicht des SSV. Zwei Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz fünf Zähler. Am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) steigt das erste Endspiel in Braunschweig.