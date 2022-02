Trotz Visum: Rolfes glaubt nicht an Azmoun-Einsatz in Dortmund

Kurz vor Schließung des Transferfenster hat Bayer 04 am Sonntag den iranischen Nationalstürmer Sardar Azmoun (27) von Zenit St. Petersburg verpflichtet. Am Mittwoch sprach Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes über…

Leverkusens Neuzugang Sardar Azmoun wird für das Topspiel in Dortmund wohl noch keine Option sein. AFP via Getty Images

… Azmouns Fitness: Er hat leichte Verletzungen gehabt und Corona. Wir werden Ihn aufbauen in den nächsten Tagen und Wochen und dann wird er mit seiner Qualität gerade hinten heraus, wenn die englischen Wochen losgehen und die entscheidenden Spiele anstehen, einen großen Mehrwert für die Mannschaft darstellen.

… den Zeitplan bis zu Azmouns Debüt: Er hat in Teheran das Visum bekommen - das ist auch wichtig für die Spielberechtigung - und wird am Donnerstagmittag in Deutschland ankommen. Dann werden wir ihn durchchecken, nicht nur gesundheitlich, sondern auch sehen: Wie ist sein Leistungsstand? Es ist schwierig, eine exakte Prognose abzugeben. Ein bisschen Zeit werden wir brauchen. Aber Stürmer können ja auch mal nur ein paar Minuten spielen und so reinkommen.

Das würde mich überraschen, wenn er in einem so guten Zustand hier ankommt, dass er direkt im Kader ist. Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes über Azmouns Chancen, im Kader für Dortmund zu stehen

… die Möglichkeit, dass Azmoun am Sonntag in Dortmund im Aufgebt steht: Das glaube ich nicht. Das würde mich überraschen, wenn er in einem so guten Zustand hier ankommt, dass er direkt im Kader ist.

… Azmouns Rolle: Er ist natürlich kein Ersatz für Patrik Schick. Ich glaube, dass beide sehr gut zusammenpassen. Das war auch ein wichtiger Punkt, dass wir nicht gesagt haben, wir suchen einen Eins-zu-eins-Ersatz, sondern eine Ergänzung, um uns variabler zu machen. Patrik oder auch Lucas Alario, die beide klassische Neuner sind, können mit Azmoun harmonieren. Er wird unseren Angriff um eine Komponente erweitern.

… die Konstellation mit drei hochklassigen Mittelstürmern im 4-2-3-1: Das ist erstmal ein Problem, das ich sehr gerne habe. Das sehe ich entspannt. Sardar ist variabel, kann auch auf dem Flügel spielen oder eine hängende Position einnehmen. Und wir haben hoffentlich noch viele englische Wochen und alle drei sind Nationalspieler. Die Konstellation belastet mich also nicht wirklich, weil du zudem auch mal mit zwei Stürmern spielen kannst. Mit drei Stürmern sind wir top aufgestellt - und auch variabel für die anderen Positionen.

… die sinkenden Einsatzchancen von Alario und daraus entstehenden Frust: Natürlich kann Azmoun Mittelstürmer spielen, aber nicht nur. Für Lucas wird sich weiter die Chance ergeben, sich zu zeigen. Der Konkurrenzkampf kann ihn auch motivieren. Ich sehe das für Lucas nicht als Problem. Und wir werden die Zeit am Anfang bei Azmoun nutzen, um ihn aufzubauen. Von daher ist es für uns eine gute Konstellation. Vorne haben wir einen hohen Konkurrenzkampf, ohne Frage. Aber ich erwarte von jedem Spieler, dass er sich dem stellt.