Trotz vieler Stürmer im Kader: Grönning will "noch mehr Tore erzielen"

Sebastian Grönning war ein guter Winter-Neuzugang für den FC Ingolstadt. In der neuen Saison kommt starke Konkurrenz im Sturm der Schanzer auf den Dänen zu. Der setzt sich dennoch hohe Ziele - wie sein Verein.

Mit acht Toren nach seinem Wechsel nach Ingolstadt hat Sebastian Grönning seine Spuren in der 3. Liga hinterlassen und dazu beigetragen, dass die Oberbayern schlussendlich als Tabellenzehnter im gesicherten Mittelfeld ins Ziel kamen.

Aus der ursprünglichen Leihe vom spanischen Drittligisten CD Castellon wurde nun eine Festanstellung beim FCI. Das hinterlässt beim Stürmer "generell ein sehr gutes Gefühl", wie er im kicker-Interview ob seiner Planungssicherheit gestand. Die Integration in Ingolstadt findet Grönning insgesamt gelungen, wenngleich sein Deutsch "noch nicht so gut" sei.

"Zwischenzeitlich eher unterdurchschnittlich"

Während seine persönliche Bilanz mit den acht Toren und einem Assist (kicker-Notenschnitt 3,0) durchaus zufrieden stellen kann, ging es mit der Mannschaft seit Grönnings Dienstantritt von Platz 4 steil bergab - Trainerwechsel von Michael Köllner auf Sabrina Wittmann inklusive.

"Dass wir uns zwischenzeitlich eher unterdurchschnittlich entwickelt haben, liegt daran, dass es in der Rückrunde fünf bis sechs Spiele gab, in denen wir mehr Punkte hätten holen müssen, es aber nicht getan haben", erklärt Grönning und sieht darin den Hauptgrund für das Abrutschen.

kicker-Kanone trotz großer Konkurrenz?

Was soll nun die neue Saison für die Schanzer bringen? Für den Dänen zumindest zahlenmäßig mächtig viel Konkurrenz in der Offensivabteilung. Nach der Verpflichtung von Dennis Borkowski (RB Leipzig) stehen mit Drittliga-Torschützenkönig Jannik Mause, Pascal Testroet, Ognjen Drakulic, Deniz Zeitler und Tim Heike gleich sieben weitere Angreifer im Kader.

Dennoch will Grönning 2024/25 "noch mehr Tore erzielen" und vielleicht sogar Top-Goalgetter Mause nacheifern und sich die kicker-Torjägerkanone schnappen. "Warum nicht? Wenn ich von Anfang an hier gewesen und mir die Anzahl an Toren vielleicht in der Häufigkeit geglückt wäre, wäre ich in der Liste der Torjäger vorne dabei gewesen."

Aufstieg? "Wir dürfen nicht ängstlich auftreten"

FCI-Klubchef Peter Jackwerth hat für die kommende Spielzeit den Aufstieg als Ziel herausgegeben. Grönning will der forschen Vorgabe mit den Schanzern durchaus folgen, mahnt aber zugleich: "Um vorne angreifen zu können, dürfen wir nicht ängstlich auftreten."

Die, so Grönning, "sehr direkte und taffe" Art seiner neuen Trainerin könnte dem Abschneiden in der neuen Saison in die Karten spielen.

Das komplette Interview mit Sebastian Grönning findet sich in der aktuellen Montag-Ausgabe und im ePaper. Darin spricht der Däne auch über die 3. Liga in Spanien und warum er beim FC Ingolstadt so gut zurechtkommen.