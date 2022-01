Trotz vieler Mängel: Der FC Augsburg bleibt optimistisch

Auch im neuen Jahr tut sich der FC Augsburg in der Offensive schwer. Individuelle Fehler im Defensivspiel ergänzen die Sorgen. Doch die Verantwortlichen zeigen sich auch nach dem Sturz auf den Relegationsplatz zuversichtlich.

Man müsse "das Positive mitnehmen" und "das Negative aufarbeiten" sagte Markus Weinzierl nach der 1:3-Niederlage in Hoffenheim. Das klang ein bisschen so, als hätten sich beide Aspekte im Kraichgau in etwa die Waage gehalten. Dabei dürfte der Trainer in den kommenden Tagen mit dem zweiten Punkt deutlich länger beschäftigt sein. Mit der optimistischen Sicht auf die Dinge stand der 47-Jährige aber nicht alleine da, auch Sportchef Stefan Reuter zeigte sich nach der Auftaktniederlage sehr entspannt.

Diese gute Laune könnte in den nächsten Wochen verfliegen, denn das Januar-Programm der bayerischen Schwaben hat es in sich: Am nächsten Sonntag zuhause gegen Eintracht Frankfurt, die Woche darauf samstags in Leverkusen. Man muss kein Prophet sein, um voraussagen zu können, dass der FCA ohne eine Leistungssteigerung in beiden Fällen leer auszugehen droht.

Dabei hatte das Duo auch nicht Unrecht, es war ja nicht alles schlecht am Wochenende. "Wir haben gesehen, dass wir das Tempo gehen können, wir haben eine fitte Herangehensweise gesehen. Das ist die Basis, wie auch schon in den letzten Wochen in unserem Spiel. Das stimmt mich zuversichtlich", erläutert Weinzierl. Reuter stieg in den Tenor ein: "Gottseidank ist die Laufstärke geblieben." In diesem Bereich hat sich das Team mit Blick auf den positiven Trend vor der Winterpause sogar nochmal gesteigert. Während bis zum 9. Spieltag im Schnitt 113,4 Kilometer in 90 Minuten abgespult wurden, waren es vom 10. bis zum 17. Spieltag bereits 117,7 und am Samstag ganze 122,12. Das Defizit vom Saisonbeginn scheint endgültig behoben.

Weinzierl: "Wir müssen besser verteidigen"

Doch diese Werte helfen nicht, wenn der Gegner in den entscheidenden Momenten durch individuelle Fehler eingeladen wird. Ballverluste, wie von André Hahn bei dem wegen Handspiels wieder zurückgenommen frühen Führungstreffer der TSG oder von Ruben Vargas vor dem 1:2 darf sich das Team genauso wenig erlauben wie das nicht konsequente Zweikampfverhalten von Robert Gumny (vor dem 0:1) und Iago (1:2). "Wir müssen besser verteidigen, das ist die Konsequenz, die wir auch in der Defensive brauchen. Da müssen wir unsere eigenen Ballbesitzphasen besser gestalten. Wir verlieren zweimal zu einfach den Ball. Da müssen wir in den Abläufen und an der Präzision arbeiten", bemängelte Weinzierl.

Konsequenz und Präzision fehlt auch im neuen Jahr noch im Angriff - wie in der Hinrunde. "Da müssen wir uns einfach verbessern. Das war auch der Grund, warum wir in der Offensive noch mal aktiv geworden sind. Jetzt wird zeitnah auch hoffentlich Alfred (Finnbogason, Anmerkung der Redaktion) zurückkommen", sagte Reuter. Dass Florian Niederlechner und Debütant Ricardo Pepi nach ihren Einwechselungen zumindest etwas frischen Wind ins Spiel brachten, stimmte Trainer und Sportchef ebenfalls optimistisch. Unterm Strich stand aber wieder nur ein Tor im Spiel - genau die Quote, die in der Hinrunde schon ursächlich für das schwache Abschneiden war. Es bleibt ein hartes Stück Arbeit am Lech.